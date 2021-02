Plantean sancionar al ganadero de Villaespasa por la balsa

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta propondrá al delegado territorial de la Junta que incoe expediente sancionador al titular de la explotación porcina de Villaespasa al entender que el recrecido que ha realizado en la balsa de purines no cumple las especificaciones de estanqueidad, al tratarse de una mota de tierra permeable, y no cumplir con lo recogido en la Declaración de Impacto Ambiental.

Desde Medio Ambiente se considera que el rebosamiento y los daños medioambientales son consecuencia de un incorrecto dimensionamiento de la balsa, y además, no lo condiciona a las prolongadas lluvias, porque, explican, «aunque este mes ha sido lluvioso, no se puede considerar que sea un año pluviométrico excepcional», por lo que achaca la responsabilidad al promotor, y recuerda que la CHD ha confirmado al Servicio Territorial de que se ha dado una situación de «degradación del dominio público hidráulico, a causa de prácticas agrarias inadecuadas llevadas a cabo por la actividad ganadera desarrollada», y menciona vertidos de purines al cauce del arroyo Valdejaramillo, afluente del río Valparaíso, como ha denunciado el alcalde de Hortigüela.

Medio Ambiente añade que si persisten las condiciones de vertido se podrían acordar otras medidas cautelares, no descartando la suspensión temporal de la actividad ganadera, pero especifica que las medidas deben ser acordadas por el delegado territorial. Igualmente, recuerda que el ganadero tiene la opción de retirar purines y vaciar parcialmente la balsa mediante camiones cisterna.

En este sentido, el propio dueño confirmaba ayer que ya se están retirado los desechos de la balsa con cisterna y depositándolos en fincas de su propiedad u otras contratadas. Hasta el momento se han sacado 300.000 litros de purines, mientras que la balsa tiene una capacidad de 7.000 metros cúbicos.

El titular de la explotación porcina insiste en que por ahora no piensa tirar el recrecido, «que no estorba a nadie» y que construyó precisamente, dice, para evitar el rebosamiento de purines. No comparte su razonamiento Medio Ambiente, desde donde explican que el ganadero debe retirar el recrecido y ampliar la balsa con un proyecto que garantice estanqueidad, estabilidad estructural y el volumen necesario para evitar desbordamientos.