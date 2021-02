El TSJ confirma la condena al asesino de Silvia Plaza

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Julián David L.C. por el asesinato de la joven Silvia Plaza en abril de 2018. El juez ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenó a 24 años y seis meses de prisión por el crimen.

El abogado de Julían David alegó una vulneración del derecho de presunción de inocencia por lo que consideró una falta de transparencia a la hora de facilitarle pruebas. Sin embargo, como ya ocurriera en la primera sentencia, el magistrado ponente advierte de que no lo pidió en el plazo estipulado, por lo que, para entender "lesionado" dicho derecho, "será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos".

La principal baza que ha intentado jugar la defensa durante todo el proceso es la de que fue una mala praxis médica, y no la paliza que le propinó el ahora condenado, la que acabó con la vida de la joven de 34 años. A este respecto, la sentencia del TSJ es clara: "En el supuesto enjuiciado no puede decirse que haya faltado actividad probatoria para alcanzar la solución condenatoria ni en relación con el delito de asesinato por el que viene acusado, ni en relación con los restantes extremos discutidos por su abogado".

El juez también desestima las apelaciones en cuanto a la alevosía del crimen y al quebrantamiento de medida cautelar. Sobre éste último, recuerda que se sustentaba en una sentencia firme de unos meses antes.