La Junta descarta comprar las puertas de Sinovas

Las puertas del retablo de Santa Ana de la iglesia de San Nicolás de Bari no regresarán a Sinovas. Al menos no en el corto plazo. Fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León aseguran que por ahora se ha decidido no adquirir estas piezas del siglo XVI por lo "elevado" del precio, que en estos momentos ronda los 108.900 euros a pesar de que en diciembre salieron a subasta, sin éxito, en la casa Abalarte de Madrid por 90.000 euros.

Las mismas fuentes argumentan esta decisión por "la existencia de otros compromisos presupuestarios de carácter prioritario y urgente". A todo ello añaden otra razón: el hecho de que el Ministerio de Cultura y Deporte declaró inexportables las puertas en el año 2014, por lo que estas piezas de arte, en madera tallada, policromada y dorada, decoradas con motivos vegetales y criaturas míticas, no podrán salir de España. "El régimen de protección ya aplicable a estos elementos, del que se deriva su carácter de inexportable, ha contribuido también a tomar esta decisión", agregan desde la Consejería Cultura y Turismo.

Factores todos ellos que, en conjunto, han pesado más que el informe que elaboraron técnicos del Museo de Burgos, que junto con otros de la Junta de Adquisición y Valoración de Bienes Culturales, un órgano consultivo de la Consejería de Cultura, se desplazaron a finales de abril a Madrid para ver ‘in situ’ las piezas artísticas y valorar su conservación. En declaraciones a este periódico, Marta Negro, directora del museo, se mostró a favor de recuperar las puertas del retablo de Santa Ana, que data del año 1503, por ser "unas piezas muy singulares" y por que "todo lo que sea recuperar el patrimonio salido de nuestra provincia nos parece bien".

Tras esa visita, se elaboró un informe que la citada Junta de Adquisición y Valoración ha estudiado a lo largo del mes de julio con el resultado que se ha conocido ahora. La conclusión del estudio, de acuerdo con las fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo, es que "estamos ante piezas excepcionales por la escasez de ejemplares similares" pero "cuyo precio de venta puede resultar algo elevado".

Saber dónde están. Por su parte, Juan Escorial, profesor del Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, subraya que, aunque lo ideal sería que estas puertas volvieran a su sitio, es decir, a la iglesia de San Nicolás de Bari de Sinovas, que fue declarada monumento nacional en 1964, "lo más importante es tenerlas localizadas, saber que se encuentran en buen estado y que no pueden salir de España por su carácter inexportable".

Escorial recuerda que los recursos económicos siempre son limitados y que la Junta debe gestionar una comunidad "con una extensión muy grande y con muchísimo patrimonio", lo que hace que "no se pueda estar en todo".

En cualquier caso, el experto en patrimonio no pierde la esperanza de que algún día estas puertas, a las que se les había perdido la pista hasta que se subastaron sin éxito en 2006 en la casa Sotheby’s en Londres, puedan regresar al barrio arandino de Sinovas. "Quizá se subasten más adelante a un precio menor", concluye optimista.