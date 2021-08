La lectura ha sido un ejercicio de vital importancia a nivel profesional en los más de 25 años de carrera de la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz (Burgos, 1971): «Principalmente leo por trabajo porque tengo que documentarme, investigar, adentrarme mucho en las obras, etc. y ello requiere una gran investigación teórica que me hace tener que recurrir a muchos libros». Sanz destaca por haber ganado, entre otros muchos galardones, 8 Premios Max de las Artes Escénicas de España, cuatro al mejor diseño de vestuario y otros cuatro al mejor espacio escénico, que equivalen a los Goya en el cine.

Uno de sus géneros literarios por excelencia es el ensayo, aunque la poesía también supone uno de sus destacados. «Los libros me sirven de inspiración para mi trabajo, por eso leo mucho ensayo y no tanta novela. Prefiero la reflexión sobre ensayos y la lectura de poesías antes que algunas novelas», declara.

Sanz no podría elegir un único título que le haya marcado en su vida ya que, según explica, «cada época tiene su libro o tipo de lectura. No es lo mismo la lectura que tienes con veinte años que la que tienes con cincuenta. En cada momento hay un libro y unas reflexiones». Sin embargo, si actualmente tuviera que destacar un libro, la diseñadora de espacios escénicos y vestuarios declara que probablemente haría referencia a alguno de Angélica Liddell. «Aunque es teatro, obra dramática, tiene una forma de escribir que me gusta mucho porque es un poco bestia», puntualiza. Entre las publicaciones de esta autora, a quien descubrió por su profesión y cuyas obras escénicas ha seguido siempre, menciona uno de sus títulos más recientes: Trilogía del infinito (2016). «El libro de Angélica me rompe por dentro: es muy duro y me provoca intensas emociones», confiesa.

Desde otra perspectiva, la licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid también hace hincapié en un tipo diferente de lectura: la teoría teatral. «Actualmente estoy leyendo mucho ensayo para el estudio de nuevas dramaturgias escénicas», comenta. En este sentido, una de las figuras clave para esta referente del teatro es José Antonio Sánchez, de quien destaca su libro Dramaturgias de la imagen (1994), el cual suele recomendar a sus compañeros de profesión. Además, resalta una tercera obra que llama su atención de forma muy especial: Las ciudades invisibles (1972), de Italo Calvino: «Me aporta muchos espacios y me sugiere espacios y ciudades nuevas, inventadas». Otra de las curiosidades de Sanz es su inquietud por la lectura de aquellas composiciones centradas en la exposición y descripción de un sinfín de diferentes ambientes: «Me gusta mucho la cultura japonesa, me gustan sus autores y cómo expresan los espacios».

No obstante, la figurinista también reserva un espacio para la lectura en su tiempo libre: «Cuando tengo tiempo para leer pausadamente, esos son mis tiempos de descanso. Por lo tanto, me aportan mucha tranquilidad y serenidad porque significa que estoy en un momento de ocio», señala. En este sentido, ambas concepciones de lectura adquieren unos espacios y significados muy diferenciados en su vida. «Podría describir la lectura de ocio como ‘relax’ y el resto de la lectura como ‘curiosidad’», sintetiza la escenógrafa burgalesa.