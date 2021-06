111 burgaleses recurren las multas por vía administrativa

La mayoría de los burgaleses que han tenido el dudoso honor de haber sido multados durante el estado de alarma han cumplido sin rechistar y han pagado sin ni siquiera plantear un recurso en vía administrativa. Solo 111 personas han solicitado la revisión de su expediente a la Subdelegación del Gobierno y, de ellos, once han acudido a los juzgados de lo contencioso para reclamar. En otras provincias, sí, pero en la de Burgos los jueces de esta jurisdicción aún no han dictado ninguna sentencia al respecto. Habrá que esperar a su decisión, aunque las resoluciones emitidas en otros territorios ponen de manifiesto que los magistrados analizan caso por caso, no fallan de acuerdo a ninguna doctrina común.

No obstante, en el Constitucional se está ‘cociendo’ la sentencia que determinará si en el primer estado de alarma lo que de verdad hubo fue una suspensión completa de derechos fundamentales -entre ellos los de circulación y reunión-, para lo cual se debía haber decretado el estado de excepción, o tan solo una limitación de los mismos, de forma que el estado de alarma sí estaría justificado.

El fallo que se dicte es fundamental -el ponente se decanta por que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos- porque, si finalmente se establece que se ha producido una suspensión completa, todas las multas por saltarse el toque de queda o por moverse entre territorios deberían ser anuladas y ser restituido el dinero pagado a los infractores, más los intereses correspondientes.

A la vista de las resoluciones dictadas por distintos órganos territoriales se deduce que no hay un criterio fijo para toda España (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)