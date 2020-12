Díez:«Era vital llegar a un sitio donde me dieran confianza»

Álex Díez acaba de aterrizar en la Arandina, pero tras la victoria lograda el pasado martes en La Granja (0-3), ya parece lucir galones. Así lo demuestra el hecho de que, apenas estrenado su casillero de minutos como blanquiazul (dos de dos en cuanto a partidos con pleno de titularidades), pueda presumir ya de haber logrado sumar un gol con el conjunto ribereño.

Un escenario positivo que, reconoce, sirve para dar continuidad a las «buenas sensaciones» con las que se ha encontrado desde que llegó, y que espera tengan continuidad en lo sucesivo para afrontar con buen pie tanto el cierre de 2020 como el de la primera vuelta de la liga.

El secreto de su rendimiento, no obstante, no tiene misterios. Y es que, como argumenta, tras abandonar el Lorca, «para mí era algo primordial poder venir a un sitio en el que tuviera confianza para, a partir de ahí, poder demostrar y hacer mi fútbol». Un caldo de cultivo que podía darse en la capital ribereña, y por el que no dudó un segundo en apostar por el proyecto arandino.

Por ello, destaca, «estoy súper agradecido», y señala que, «lo que toca ahora, es intentar seguir en esta línea». Además, y como añade, no lo tendrá difícil puesto que, de origen leonés, el regreso a la Comunidad no deja de ser un ‘retorno al hogar’, futbolísticamente hablando. Un hecho que le ha permitido encontrarse «de diez» con sus nuevos compañeros puesto que, como apunta, «a varios ya los conocía de haber jugado otros años contra ellos».

REMONTADA. Sincero también se muestra Díez al valorar que, cuando contactaron con él para firmar por la Arandina, no vio «normal que el equipo estuviera ahí abajo». Sin embargo, ese hecho no llevó al central a desmotivarse. Más bien todo lo contrario. De hecho, Díez apunta que lo vio casi hasta como un desafío puesto que este año «todos se han reforzado muy bien», lo que ha fomentado la «igualdad» en el grupo. «Es verdad que el equipo ha empezado la liga de la manera que no se quería, pero creo también que la plantilla está preparada de sobra para asumir el reto de engancharse a la parte alta y poder sacar todos los partidos que nos quedan por delante» sentencia.