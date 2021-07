Ortega defiende que se celebren verbenas en los pueblos

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, defendió hoy que se podrán celebrar verbenas y actuaciones de orquestas en los pueblos de la Comunidad, siempre y cuando se cumplan con las medidas de seguridad impuestas por la autoridad sanitaria.

Ortega, que visitó hoy las obras de restauración de la Colegiata de Medinaceli (Soria), indicó, que tras haberse reunido con los representantes de las verbenas y orquestas, se llegó a la conclusión de que existen profesionales que pueden implementar protocolos para que este tipo de actividades se desarrollen de forma segura y no haya contagios por COVID-19.

“El año pasado vimos que las actividades culturales no generaron pandemia y este año hemos elaborado un programa estival más amplio. Creemos que si se cumplen las medidas y se apela a la responsabilidad individual no habrá problemas. No obstante, la preocupación está ahí”, aseguró, para insistir en la necesidad de cumplir las normas.

El titular del Cultura y Turismo precisó que su departamento organiza y programas actividades y anima a hacer lo propio a otras instituciones siempre y cuando se cumplan las medidas, pero siempre, destacó, apela a la responsabilidad individual y al cumplimiento de la normativa vigente.

Ortega defendió que las nuevas limitaciones y protocolos sanitarios tratan de no de restringir sino de velar por la seguridad de los ciudadanos de la Comunidad, y agregó que la V ola de la pandemia que afectaba principalmente al grupo etario de jóvenes ha saltado y provoca contagios, incluso, en personas que estaban vacunados. “Hay un aumento de la presión hospitalaria pero parece que los aumentos está frenando”, puntualizó.

Respecto a la evolución de la actividad turística, el consejero significó que Castilla y León, al ser de interior y no depender, por tanto, del turista internacional, no se ve tan perjudica como otras comunidades, es más, aseguró que las reservas de turismo rural este verano podrían alcanzar niveles óptimos, aunque no tan buenos como la de 2019, cuando no había pandemia.

En este sentido, aseguró que en julio y agosto del año pasado Castilla y León registró un récord en cuanto a visitas y pernoctaciones, y este año, avanzó, “las expectativas también son buenas”.

Ortega recordó que la Consejería ha realizado una campaña promocional de toda la Comunidad, y apeló al concurso de todas las administraciones para aunar esfuerzos y ofertar un turismo 'experiencial' de las nueve provincias, que se diferencia del resto de comunidades de España.