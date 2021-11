«Tenemos que trabajar aún mucho más»

El Tubos Aranda Villa de Aranda continúa preparando con mimo y dedicación la semana de trabajo que llevará al equipo ribereño a enfrentarse este sábado en tierras gallegas a la SD Teucro. Lo hace reconociendo que «las sensaciones que se nos quedaron el otro día no fueron buenas porque el de Novás es un partido que deberíamos haber ganado», ha señalado en este caso Julen Elustondo, pero también centrado en tratar de sumar un nuevo triunfo al casillero amarillo que sirva para capear el pequeño temporal levantado en el entorno del club tras las dos últimas derrotas consecutivas en liga.

«Perder contra Novás nos ha supuesto un toque de atención», ha valorado para DB el propio jugador pamplonica autocrítico ante un escenario que «da a entender que tenemos que trabajar aún muchísimo más». Y es que, como manifiesta, «hay muchos aspectos que aún debemos mejorar en partido» para seguir creciendo. Elementos concretos, pero principalmente de ataque, donde el navarro expone que, al igual que ya sucediera en el pasado ante Burgos o Guadalajara, «a veces nos atascamos».

Un hecho que llega a pesar de que Sara López «nos aporta soluciones y ayuda a ver que tenemos muchísimas más opciones en pista», apunta, pero que llega porque «al estar ahí jugando a 8.000 revoluciones, pensar suele costar un poco más».

No obstante, y aunque los últimos resultados es cierto no han sido todo lo satisfactorios que los aficionados quisieran -y ellos mismos los primeros-, Elustondo valora tranquilo que en el vestuario aún no ha aparecido todavía evidencia alguna de ansiedad. Y no lo ha hecho porque, conocedor del potencial, indica que, «tenemos un equipo muy completo y que se sabe capaz aún de dar mucho más».

Ante esa afirmación, el siguiente reto donde poder comproblarlo será Pontevedra. Una cancha, la de Teucro, que este año no conoce todavía lo que es puntuar, pero que no por ello invita a la plantilla arandina a pensar que el duelo allí será fácil. «Para nada», advierte tajante Elustondo. «En esta categoría todos los equipos son muy peligrosos y, además, ya hemos visto la última semana más de un resultado sorprendente». Motivo de más para «centrarse en uno mismo», sentencia, «darlo todo» el sábado, y buscar así un nuevo triunfo que vuelva a dar confianza.