«Luces de Bohemia me hizo crecer y aprender cosas»

La vida de Jorge Arribas (Aranda de Duero, 1979) está marcada por tres lecturas: Pretérito imperfecto, de Nieves Concostrina; Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, y Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. Pero si tendría que elegir una sola composición, los sentimientos de nostalgia hacia su adolescencia ganan la batalla y Luces de Bohemia (1924) se convierte en la elegida: «Esta pieza me retrotrae a la época del instituto y tengo un recuerdo muy bonito de esa etapa», comenta el acordeonista del dúo Fetén Fetén, que forma junto a Diego Galaz.

Como señala, a pesar de que tuvo que leerla de forma obligada en el COU, pronto se convirtió en la razón por la que volvió a retomar su afición por los libros. «Fue un factor externo que me hizo reengancharme a la lectura en una época en la que estás más dejado. En cuanto empecé a leer la obra me enganché y me gustó mucho», afirma Arribas.

La obra supuso un doble desafío para el acordeonista; en ese momento la lectura estaba relegada a un segundo plano y, además, la pieza le exigía cierta complejidad para su comprensión. «Para mí fue enfrentarme a algo nuevo, muchas veces me tocaba buscar palabras en el diccionario o expresiones del esperpento Valle-Inclán. Me hizo tener que leer y documentarme: crecer y aprender cosas», declara. Sin embargo, y a pesar de los años, la obra ha resultado ser una pieza clave que ha dejado una huella indeleble en la vida del artista. «Aunque al principio fue impuesta, después me hizo crecer como persona», asevera.

En definitiva, es un libro al que guarda especial cariño y que no presta a cualquiera, ya que contiene anotaciones de cuando estaba en el instituto que le remontan a dicha etapa. «Lo he recomendado un par de veces pero este libro no lo he prestado nunca. Los que lo han leído han sido en mi casa, este no ha salido. Solo se lo prestaría a alguien que sepa que me lo va a devolver», comenta entre risas.

Confiesa que le encanta viajar y descubrir lugares diferentes, hecho que es posible a través de los libros. «Leo para entretenerme y para aprender, aunque últimamente más por entretenimiento, leer para hacer un viaje», señala. La propuesta literaria de hoy permite retroceder a una época pasada. «Es una forma de viajar a la España de hace un siglo y sumergirse dentro de la obra de manera divertida. Es como estar en una obra de teatro pero desde el sofá de casa», remarca. La acción de la pieza transcurre en Madrid en un periodo de 24 horas distribuidas en 15 escenas que reflejan la agridulce visión humorística del autor. Valle-Inclán es el artífice de la concepción literaria conocida como ‘esperpento’, que consiste en la deformación de la realidad acentuando sus rasgos más grotescos. Y así lo refleja en la sociedad retratada en Luces de Bohemia. «La obra tiene un trasfondo de critica social y política que hace reflexionar», añade el músico.

Por otro lado, Jorge Arribas junto a Diego Galaz y la diseñadora Laura Mayo se han aventurado en la edición de un libro dirigido al púbico infantil. Así surge El Mágico planeta de los instrumentos insólitos (2019), cuyo propósito es dejar por escrito las ideas que promueve el dúo. «No me considero escritor, sino que es un acercamiento, con mucho cariño, para plasmar en un libro las vivencias y valores que trasmitimos en nuestros conciertos», puntualiza.