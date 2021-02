El mirador de la Revilla

Si el presidente de la junta vecinal de Cornudilla tuviera que destacar el mayor atractivo de la localidad en la que nació y le ha visto crecer no lo piensa ni un segundo: la gentileza de los vecinos. «La villa no despunta por la grandiosidad de sus edificaciones y unas calles que parecen sacadas de un cuento pero sí por el trato y la cercanía de sus gentes», asegura Julián Calvo, que nació en Pinillos de Esgueva pero lleva más de media via en la localidad burebana.

Como en cualquier localidad sumergida en la España Vacía, el éxodo a municipios más desarrollados redujo la población y actualmente residen en la villa unas 58 personas durante todo el año y 68 están empadronadas. La cercanía con Oña, Briviesca y Burgos, lugares en los que trabaja la mayoría de los residentes, hace que Cornudilla sea un «rinconcito de paz en medio de la naturaleza para vivir en paz», añade Calvo. Asimismo, los fines de semana y el periodo de vacaciones, sobre todo estivales, la juventud es la alegría del pueblo.

Con el fin de evitar la despoblación, el político considera que se debe «mantener lo que hay». Servicios de enfermería y médico hay un día a la semana, las cajas van un día al mes y el panadero, el frutero, el carnicero y el pescadero acuden a diario para que a los vecinos no les falte nada. La creación de empleo es algo que ve complicado, ya que «si cuesta conseguirlo en zonas más grandes es prácticamente imposible pensar que se produzca aquí», expone.

A la pérdida de población hay que vincular la merma de las tradiciones. Hace décadas más de una decena de familias realizaban la matanza cada año. Sin embargo, la edad avanzada de los vecinos y el duro trabajo que ello implica ha generado que únicamente una persona continúe. De igual manera los juegos más clásicos apenas se practican. «Disponemos de una buena bolera pero los jóvenes no la utilizan. Si bien, y aunque solo sea una vez al año, la tuta sigue atrayendo la visita de habitantes de otros pueblos el día del concurso», afirma con cierto lamento.

Gestionar una pedanía con un presupuesto tan bajo -que no llega a los 30.000 euros- no resulta tarea fácil pero Calvo siempre permanece alerta a las ayudas que las administraciones públicas ofrecen para un emplazamiento de sus características. En cuanto a los proyectos que pretende llevar a cabo próximamente destaca la obra del arreglo de la plaza. También se continuará con la pavimentación de calles, aunque al depender de subvenciones el alcalde explica que «no se pueden pensar proyectos a largo plazo».

Los servicios básicos están cubiertos y «continuaremos además con la plantación de más especies de árboles por todo el término municipal», añade. Los más pequeños también cuentan con una zona acondicionada con columpios y hierba para que no tengan tiempo para aburrirse.