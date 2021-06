La construcción necesita 24.000 trabajadores para el verano

El presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción y presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, aseguró hoy en Valladolid que el sector necesita en la Comunidad la incorporación de 24.000 trabajadores cualificados en los próximos cuatro meses para hacer frente a la demanda y aprovechar al máximo la llegada de los fondos europeos de reconstrucción.

Vega, tras un encuentro con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al que también asistió el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Fundación Laboral de la Construcción, Pedro Fernández, aseguró que tanto en el conjunto de España como en Castilla y León, el sector necesita incrementar en un 40 por ciento el numero de trabajadores, lo que la Comunidad supone de pasar de los 60.000 actuales a unos 84.0000, mientras que el conjunto de España es necesario incorporar 800.000 activos más, hasta los dos millones.

Vega alertó que el sector no encuentra en Castilla y León los profesionales suficientes, ni jóvenes que están dispuestos a formarse, por lo que reclamó la colaboración de la Confederación Nacional, de todas las administraciones y de los sindicatos, para colaborar en la formación y, sobre todo, para divulgar las bonanzas de un sector que ya no está denostado y que es un gran generador de empleo.

Además, argumentó que no de los sector más primados por los fondos de reconstrucción que llegarán de la UE es la construcción, por lo que “no podemos correr el riesgo de no aprovechar al máximo estos fondos por falta de profesionales en el sector”. En este sentido, insistió que Castilla y León no puede permitirse el lujo de prescindir de estas ayudas, a la vez que remarcó que el sector tiene en la Comunidad un grave problema de formación.

Por su parte, Pedro Fernández además de referirse también a la falta de profesionales cualificados y de recalcar que la construcción no es solo “carretilla y ladrillos, también es modernidad y sostenibilidad”, indicó que el otro gran gran problema del sector son la subida desproporcionada del precio de los materiales de construcción, algo que pone en peligro el desarrollo de algunos proyectos, incluso los que están en marcha.

Además, también reclamó al Gobierno a que mantenga el contrato fijo de obra dentro de su objetivo de reducir la contratación temporal, dado que se trata de una figura pactada entre sindicatos y empresarios que aporta estabilidad en el sector.

“Época dorada”

Fernández aseguró que el sector se enfrenta a una “época dorada”, dado que los fondos europeos de reconstrucción dejarán en España 40.000 millones de euros que afectaran directamente a la construcción, “pero aseguró que el sector debe poner una velocidad rápida para asumir el compromiso de unos fondos que deben estar ejecutados antes de finales de 2026”.

Mientras tanto, Juan Carlos Suárez-Quiñones, subrayó la importancia de los fondos europeos de reconstrucción e indicó que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será una de las receptoras más importantes de estas ayudas. De momento, y en el reparto en las comisiones sectoriales, su departamento ya tiene asignados más de 200 millones de euros para políticas de vivienda, rehabilitación y construcción, montante al que se sumarán otras partidas. Además, aseveró que la Junta lleva tiempo trabajando para no desaprovechar ni un solo euro de los fondos europeos.

Suárez-Quiñones también reconoció que tanto la crisis de 2007 como la pandemia han provocado la desaparición de empresas del sector en la Comunidad, por lo que ahora es necesario recuperar este tejido productivo perdido y ahondar en la formación de los trabajadores. Así, indicó que la Junta viene trabajando en este objetivo desde la pasada legislatura a través de la FP dual y con fondos para la formación, además de las subvenciones que otorga a la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León.

Por último, el consejero recalcó que el objetivo de la Junta es impulsar la recuperación económica desde la base de la modernización y la transformación de Castilla y León, “reto que de forma muy importante pivotará en el sector de la construcción, por lo que se recogerán todas las demandas del sector para poner entre todos la máxima ocupación y preocupación, dado que los fondos europeos son una opción de futuro para España y para Castilla y León”.