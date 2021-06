Asier Puga amplifica el cine mudo

Lo que ha pasado con la novela y el largometraje La ciudad sin judíos da para rodar otra película. En 1922, diez años antes de que los nazis llegaran al poder, Hugo Bettauer publicó en Viena esta historia que describe cómo la capital de Austria hecha la culpa a los judíos del desempleo y la inflación y los expulsa del territorio. Dos años después el cineasta HK Breslauer rueda el largometraje en tono satírico, se convierte en testimonio del cine expresionista austríaco de entreguerras, y obtiene un gran éxito.

La fama que alcanza la cinta, que por otro lado no convencía al autor de la novela, pudo ser uno de los motivos del asesinato de Bettauer a manos de un antisemita. Y,curiosamente también, el hijo de quien predijo el holocausto fue deportado a Auschwitz veinte años después de la publicación del libro.

Por si fuera poco, el guion tiene otras sorpresas y durante años nada se supo de la película, dándose por perdida. Hasta que en 2015 apareció una copia en un mercado de París. Entonces el Archivo de Cine Austríaco decidió restaurarla y encargaron a Olga Neuwirth, una reconocida compositora austríaca, la composición de la banda sonora. «Es una compositora muy interesante porque mezcla muchos géneros. Por ejemplo, tiene una ópera sobre Carretera perdida, de David Lynch, piezas de cabaret, investigaciones sobre electroacústica y un catálogo de obras que son un cruce de caminos y estéticas», resume Asier Puga.

Recuperada la cinta y con la banda sonora estrenada, los responsables de la filmoteca han decidido volver a proyectar la película en varias ciudades de Europa, no solo por su calidad artística, sino porque lo que cuenta vale hoy con refugiados y migrantes.

Ahora llega a España. Música y película en el mismo lote. El lunes que viene Asier Puga estrena en nuestro país con la Orquesta de Cámara de Zaragoza y en el auditorio de la ciudad aragonesa la banda sonora de La ciudad sin judíos.

En el concierto del día 14 nueve miembros de la formación interpretarán una música compuesta en el siglo XXImientras se proyecta la película muda y en blanco y negro rodada casi cien años antes. A la vez que el espectador accede al contenido de la cinta escucharán una banda sonora sorprendente por el carácter de la película y, en consonancia, el de la música creada para ella. «El largometraje tiene un carácter satírico y la música también. Hay indicaciones en esa línea, con ritmos y melodías populares austríacas que ella pide que se toquen de determinada forma. Luego cuenta con una gama de percusión enorme en el que utilizamos incluso instrumentos de cocina. Ypor debajo hay una pista electroacústica pregrabada», relata el director mirandés.

«Para mi primera temporada con la Orquesta de Cámara Enigma me interesaba mucho contar con Olga Neuwirth porque es una compositora que en España no se programa mucho. Es una oportunidad incluirla y más con una temática tan interesante que no ha perdido actualidad», añade Puga.