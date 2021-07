Vox da por rotas sus relaciones con el PP

Vox ha dado por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que su líder Santiago Abascal fuera declarado el pasado viernes persona non grata en Ceuta y después de que el presidente de esa ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, haya justificado esa posición.

"Consideramos que el PP, con su abstención, y con las declaraciones de Vivas ha roto relaciones con Vox, tomamos nota y damos las relaciones por rotas", ha señalado el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, en rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

Buxadé sostiene que el PP debe decidir ahora si reconsidera su "errónea" decisión y desautoriza "de algún modo" a su presidente de Ceuta o, de lo contrario, "no va a poder seguir reclamando ayuda a Vox para sus propuestas en ayuntamientos o asambleas autonómicas".

Fue un voto "perfectamente consciente"

El dirigente de Vox ha acusado al PP de hacerse "cooperador necesario" en la estrategia de "deshumanización" y "demonización" de su partido con esta decisión contra Abascal y de haber puesto "en el foco de la violencia" a sus afiliados, simpatizantes y cargos.

Y ha querido dejar claro que no ha sido Vox el que ha roto relaciones sino el PP con el voto "perfectamente consciente" que emitió el viernes en la Asamblea de Murcia contra Abascal, que el propio presidente ceutí ha acreditado este lunes con sus declaraciones justificando esa posición y que el PP nacional no ha rectificado 72 horas después.

"Constatamos esa ruptura de relaciones", ha insistido Buxadé, para quien es el PP quien debe "reconsiderar" su posición y "reparar el daño" que ha hecho no sólo a Abascal, sino también a los 4 millones de españoles que confiaron su voto al partido que lidera y a los ceutíes que colocaron a Vox como la fuerza más votada en esa ciudad.

No le vale que Levy cuestione la declaración

Preguntado si no le valen las declaraciones de la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y concejala del Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy, cuestionando la declaración de la Asamblea de Murcia, Buxadé ha respondido que sus palabras no les satisfacen y, además, no representan, a su juicio, a la dirección nacional del PP.

Sobre todo después de que el propio Vivas haya insistido este lunes en calificar como "responsable" la decisión del PP de abstenerse en la declaración de Abascal como persona non grata. "El PP ahora mismo confirma su decisión de abstención en Ceuta", ha apostillado.

Otra pelota más en el tejado del PP

En este punto se le ha preguntado si, tras la ruptura de las relaciones, Vox iba a seguir esperando a que el PP presentara una moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez, o iba a adelantar la suya.

A este respecto, Buxadé se ha limitado a contestar que "el PP tiene el tejado lleno de pelotas" y que debe ir pensando en "aligerarlo" si no se quiere quedar "con todas las pelotas del barrio".