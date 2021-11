El Tubos Aranda quiere volver a sumar

Con buenas sensaciones y tras un «ciclo de dos semanas», como ha valorado Sara López, «que nos ha permitido trabajar cosas de manera tranquila» debido al parón obligado por la ventana internacional de selecciones. Así regresa hoy sábado a la competición el Tubos Aranda Villa de Aranda. Lo hace con la intención de corregir su rumbo tras la dolorosa derrota sufrida en el derbi provincial ante el UBU San Pablo Burgos, y recibiendo en el Príncipe de Asturias a un Atlético Novás tocado, pero en crecimiento continuo después de que la plaga de lesiones sufrida por el club gallego desde agosto lastrara el arranque liguero en División de Honor Plata de los pupilos Álvaro Senovilla (19.00 horas).

Precisamente por ese mismo motivo, es que López espera ver hoy la mejor versión en pista de la entidad pontevedresa. «Siempre esperamos al rival en el máximo nivel que éste puede presentar», ha manifestado. Dando a entender con ello, además de que el trabajo de preparación de los encuentros se hace siempre desde el hándicap más complicado para los intereses de su equipo, que el público que acuda hoy al pabellón arandino podrá ver un buen partido de balonmano al tener «Novás un equipo muy completo», y desarrollar en pista «un modelo de juego» que le resulta atractivo.

Ahora bien, dentro de ese marco, volverá a tocar ponerse el mono de trabajo. Y es que el duelo ante el conjunto gallego será una buena oportunidad para la entidad ribereña de ver si se han podido corregir o no en los entrenamientos los posibles errores defensivos detectados hace quince días en El Plantío. Algo que López no piensa que sea «un mal endémico del equipo», pero que sí asume «fue el problema que tuvimos en Burgos». De todos modos, añade, «ese aspecto confío en que fuera un problema particular de ese partido», porque como ha relatado, «veníamos con anterioridad de hacer un buen partido en defensa contra Soria y también de defender muy bien en Málaga».

El partido no se antojará fácil para los pupilos de la entrenadora madrileña. Y no lo será por la gran cantidad de jugadores que se han visto tocados durante la semana en los entrenamientos diarios. A priori todos estarán operativos de cara a la cita, pero no dispondrán de la misma cantidad de minutos en pista fruto de las molestias.