Hierro, la aclamada serie de los hermanos Coira protagonizada por Candela Peña, regresa con su segunda y última temporada a Movistar+. Este viernes será cuando lleguen a la plataforma los dos primeros capítulos de los seis que componen una nueva temporada en la que la jueza Candela Montes volverá a enfrentarse a otro crimen en la remota isla en el que vuelve a estar implicado Díaz (Dario Grandinetti), mientras, con su firmeza habitual, lidia con un escabroso caso de custodia de menores y su delicada situación personal.

«La jueza es un sueño de personaje», relata la actriz, que recuerda que el estallido de la pandemia la sorprendió justo después de arrancar el rodaje y cómo, «creyendo que iban a ser un par de semanas» y para no poner en peligro a su familia con su paso por aeropuertos y aviones, decidió no regresar a su casa y vivir el confinamiento en la isla.

«Creía que hasta mayo no volvía, no pensé que iba a ser hasta agosto», recuerda Peña, que quiere creer que todo lo que está pasando servirá para mejorar la sociedad, aunque no las tiene todas consigo.

Movistar+ pone fin a ‘Hierro’ con el estreno de su segunda parte - Foto: JAIME OLMEDO«Ojalá que la pandemia sirva para que seamos mejores, pero no lo sé... hay gente que sigue haciendo fiestas clandestinas», afirma resignada asumiendo que «en el mundo tiene que haber de todo» y que «habrá a gente que esto les sirva para reflexionar y a otra gente que no», precisa la intérprete, que asegura que ni ella ni su personaje, por el que recibió el premio Feroz a la mejor actriz protagonista, son «mujeres fuertes», como se insiste, sino que son normales y corrientes que, simplemente, hacen lo que tienen que hacer.

«La jueza Montes, por ejemplo, no es una mujer fuerte. En realidad es alguien, por su situación, muy frágil. Pero es una tía que tira para adelante como todas las mujeres. Es algo que va en nuestro género», proclama Peña que, a pesar de que los Coira han confirmado que esta será la última temporada de Hierro, no se resigna a abandonar «un sueño de personaje». «Me resisto a dejarla marchar. Está dentro de mi corazón», dice la catalana, que promete que tendrá una conversación con los creadores sobre el futuro. «Esa gente estará escribiendo otra cosa y ya quieren pasar página... pero ya veremos. Igual se acaba Hierro, pero no la jueza», aventura.

Continuación digna

Pero a pesar del empeño de Candela Peña y de su afán por aferrarse al personaje de la jueza, los hermanos Coira confirman que esta segunda entrega será la última de la saga. «Nos parecía muy difícil encontrar una historia que nos permitiese mantener ese tándem de Díaz y Candela, la jueza y el falso culpable. Posiblemente podíamos encontrar una tercera: otro crimen en un breve plazo de tiempo y en un lugar tan pequeño como El Hierro... creo que se empezaría a ver el teatrillo», afirma Coira, que asegura que tras el éxito de la primera temporada, que se convirtió en la serie más vista de Movistar+, el objetivo de esta «no era mejorarla, sino darle una continuación digna».

Junto a Peña y Grandinetti, completan el reparto de la segunda temporada el actor el hispano sueco Matias Varela (Narcos), Aina Clotet, Iris Díaz, Aroha Hafez, Ciro Miró, Naira Lleó, Helena Sempere, Luifer Rodríguez, Enrique Alcides, Kimberley Tell y Norberto Trujillo.