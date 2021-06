Cs inicia las manifestaciones contra los indultos del procès

Medio centenar de militantes y cargos de Ciudadanos en Castilla y León, entre ellos el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se ha concentrado esta tarde ante la Delegación del Gobierno, en Valladolid, para expresar su indignación ante la posible concesión de indultos a los presos del 'procés', algo que, en palabras del citado político, constituye un ejemplo más de un presidente que "no antepone nada a su vanidad".

La movilización, en la que no han faltado las consignas del tipo 'Sánchez, felón, el indulto es una traición' y la exhibición de banderas españolas y carteles con los lemas 'sí a la democracia' o 'indultos no en nuestro nombre', ha sido secundada por el vicepresidente del Ejecutivo regional y otros cargos del mismo, como la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega; y el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, así como por la coordinadora regional de la formación naranja, Gemma Villarroel, y el edil de este mismo partido en el Ayuntamiento de la capital, Martín Fernández Antolín.

Los concentrados pretendían así recordar al Gobierno de Pedro Sánchez que una democracia se caracteriza por el Estado de Derecho, "que es lo que garantiza las libertades de todos", y para dejar bien sentado que no están a favor de la revancha o confrontación "sino a favor de aquello que protege a los más débiles, que no es otra cosa que la ley y ese Estado de Derecho", ha advertido Francisco Igea.

Sin embargo, el político de Cs, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado públicamente que lo que ha venido ocurriendo en Cataluña en los últimos años es que "desde el poder se atropelló a la mayoría, a los más débiles, a quienes eran la mayoría silenciosa", de ahí que haya calificado de "intolerable" la concesión de indultos en contra de la ley, pues tal posibilidad--recuerda--exige como requisitos el arrepentimiento, la voluntad de aceptar la ley y la existencia de un informe favorable del tribunal, algo que no se ha cumplido en el presente caso.

Por tal motivo, Igea apostilla que lo que se pretende no es una medida de gracia, sino saltarse la ley, "y un país donde no triunfa la ley es un país donde los débiles son los que corren peligro, esa inmensa mayoría de ciudadanos catalanes que vio atropellados sus derechos, esa inmensa mayoría que vio cómo se malversaba dinero público, pues no hay que olvidar que a estos señores no se les ha condenado por sus ideas sino por saltarse la ley".

En ese planteamiento, el político regional ha declarado que Cs estará con quien sea y donde sea para defender todos estos principios, por mucho que algunos, tal y como ha advertido, pretendan acomplejarles al situarles en el "trifachito".

"¡No saben con quién están hablando, porque vamos a defender el Estado de Derecho sin complejos, pues no hay convivencia donde no hay el imperio de la ley, y aquí con esos indultos se está dando un mensaje opuesto!", ha indicado Francisco Igea, quien ha atribuido toda la presente polémica a un presidente del Gobierno que, debido a su mayoría exigua, cede al chantaje para asegurarse unos votos y "no antepone nada a su vanidad y ansias de seguir en el poder".

En la misma línea, la coordinadora de Cs en Castilla y León, Gemma Villarroel, que ha comparecido junto al anterior ante los medios de comunicación, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos en general y en particular a los de la Comunidad para que paren lo que ha tildado de "atrocidad" y ha pedido al PSOE que vuelva a sus principios, tras recordar su apuesta inicial por el cumplimiento íntegro de las penas.

"El Gobierno de Sánchez esta arrastrando por el suelo la ilusión de muchos catalanes, plegándose al chantaje de los nacionalistas", ha sentenciado.