Ana nunca rodará sola

Dicen que los moteros son un ‘gremio’ que no solo se mueve sobre ruedas, sino guiados por valores como la camaradería y la solidaridad. También que cuentan con un ADN en el que se integran diversas cualidades: desde el respeto hasta el espíritu de equipo. Ayer todo eso que se suele expresar también se cumplió en la emotiva despedida de Ana, la arandina de 47 años cuyo cuerpo fue recuperado el viernes del río Duero tras, al parecer, intentar rescatar a su perro.

Varias decenas de moteros sacaron sus vehículos, desafiando al frío y a la intensa niebla que se registraron ayer en Aranda, para rendir homenaje a su amiga y compañera de fatigas, motera hasta la médula. Aventurera, apasionada sin límites del motor. Porque viajar en moto, dicen, es mucho más que un simple desplazarse en motocicleta. En la mayoría de los casos representa un estilo y una forma de entender la vida y, sobre todo, de disfrutarla kilómetro a kilómetro.

Fue su pequeño homenaje a una mujer de «gran corazón», como relató el presidente del Moto Club Biker Racing Show, Diego Cid. Todos los moteros de laRibera del Duero, pertenecieran o no a esta asociación, estaban invitados a sumarse a este último adiós. Y vaya si respondieron. Acompañaron a su salida al féretro camino de la iglesia de Santa Catalina, donde se celebró una misa en honor de la fallecida a las seis de la tarde. En rigurosa fila, respetando las distancias, como marcan las restricciones impuestas para frenar al coronavirus. Y lo peor, sin abrazos.

Después, hicieron lo propio desde la parroquia hasta el crematorio. Todo bajo un silencio doloroso. No hubo rugidos. Tampoco se calentaron motores. Fue una tarde de corazones helados. De riguroso luto sobre dos ruedas. De no asimilar el triste suceso.

Y es que los peores pronósticos se cumplieron el viernes pasadas las 11 y media de la mañana, cuando dos buzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO)de la Policía Nacional encontraron el cadáver de la mujer, que llevaba desaparecida desde el miércoles, una vez que, al parecer, salió a pasear con su perro por las afueras de la capital ribereña, en las proximidades de los viñedos de la bodega Martín Berdugo, y no regresó a casa.

«Ni te lo crees», recalcó Cid, al tiempo que aseguró que esta muerte es uno de esos bofetones que a veces propina la vida y que costará mucho tiempo asimilar. Porque Ana, reiteró, «era todo corazón, una persona muy valiente». Y enfatizó:«Siempre ha sido muy valiente».

Tanto, que cuando decidieron organizar la primera concentración motera en Aranda, ella ya había hecho Cabo Norte, una larga peregrinación motera por Europa hasta llegar a Escandinavia que invita a disfrutar a su paso por Francia, Alemania, Suecia y finalmente Noruega. En definitiva, cumplió el sueño de llegar al punto más septentrional de Europa en moto.

Pero no solo eso. También había participado en Elefantes, una concentración de moteros que se celebra en pleno invierno en Alemania. Por eso, no es de extrañar, como dijo Cid, que «nos diera mil vueltas. Aquí no conozco a nadie que haya hecho todo lo que hizo Ana. A nadie. Increíble».

Con este bagaje a lomos de una moto de 80 centímetros cúbicos siendo muy joven, pero sobre todo, por su gran valentía, amistad y generosidad, elMoto Club Biker Racing Show ya le había rendido un pequeño homenaje en 2004, en su tercera concentración. «Nos demostró su buen hacer manejando una moto, las grandes amistades que hizo en sus viajes y sus numerosas participaciones en este tipo de eventos», expresó Cid.

Además, era una apasionada de la fotografía. «Siempre nos enseñaba todos los sitios en los que había estado. Viajes que a muchos nos gustaría hacer y nunca nos atrevimos», continuó, para rematar:«Lo que muchos no nos atrevemos a hacer, ella lo hizo. Siempre decía que si uno quiere algo con todas las ganas, lo puede conseguir».

Ahora había cambiado aquel vehículo de 80 cc por una BMW 1200 «que impresionaba», dicen quienes la conocían. Y así la recordarán: subida en su altísima moto, en la carretera «y con el cabello rizado al viento».

Desgraciadamente, «se va pronto, muy pronto. Pero queda su recuerdo y la sonrisa que siempre lucía en la cara». Su valentía. Su espíritu aventurero. Su pasión por la fotografía y los viajes. Incansable, como la definen desde el club. Ana nunca rodará sola.