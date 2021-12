En los inicios de los videojuegos comerciales, en la década de los 80, Nintendo popularizó las Game & Watch, pequeños dispositivos que tenían solo un juego en el que había unos pocos movimientos. El año pasado Nintendo rindió un homenaje a esas máquinas con el lanzamiento de una dedicada a Mario y ahora, coincidiendo con el 35 aniversario de una de sus series más queridas ha sacado al mercado Game & Watch: The Legend of Zelda, que incluye tres de los primeros juegos protagonizados por Link: The Legend of Zelda (1987), Zelda II: The Adventure of Link (1988) y The Legend of Zelda: Link's Awakening (1993) además de una versión de Vermin protagonizada por Link. La máquina inluye también un reloj digital y un cronómetro.