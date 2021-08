La carrera de su vida

Jesús Gómez correrá hoy la carrera más importante de su vida. Luchará en los Juegos Olímpicos de Tokio por meterse en la gran final de los 1.500 metros lisos, una de las distancias más carismáticas del atletismo internacional. Es el momento que todo corredor está esperando y la competencia será feroz porque se codeará con los mejores del mundo, pero el burgalés acude a la cita sin complejos y con ganas de resarcirse después de un debut un tanto accidentado.

El estreno de Gómez en una Olimpiada estuvo lejos de ser el ideal porque las circunstancias de la prueba, con varias caídas, le impidieron demostrar todo su potencial. De hecho, solo pudo acabar duodécimo al verse afectado por los tropiezos de dos rivales, aunque los jueces decidieron recalificarle teniendo en cuenta los perjuicios que le causaron esos incidentes durante el tramo decisivo. «No logré estar a gusto en ningún momento. Fue un día muy duro de emociones. En cuanto acabé, estaba muy desilusionado porque fue una carrera súper difícil de gestionar para mí. Hubo muchos encontronazos y no pude correr a gusto», recordó ayer Gómez, que ya piensa en cambiar de estrategia de cara a la semifinal de hoy.

La experiencia del debut le servirá al de Castellanos de Castro para afrontar con más confianza la ‘semi’ y tratar de evitar los contratiempos del primer día. «Va a haber que cambiar de estrategia, tratar de estar un poco más adelante y, sobre todo, colocarse arriba a falta de una vuelta o 500 metros porque compito contra gente muy rápida», opinó.

No obstante, todo dependerá de cómo se desarrolle la carrera porque, por ejemplo, la primera eliminatoria transcurrió muy lenta y eso no favorece los intereses del burgalés. «Habrá que estar muy atentos. ¡Ojalá sea rápida para que vayamos un poco más en fila y no haya tantos encontronazos en la última vuelta!», deseó el burgalés.

Como no puede ser de otra manera, la presión de tener a todo el mundo del atletismo mirando siempre está ahí, pero Gómez es consciente de que ocurra lo que ocurra la experiencia que está viviendo es única y solo unos pocos llegan a competir a ese nivel. Por eso, aseguró que afronta la semifinal «con muchísima ilusión y súper contento de estar en Tokio». Eso no quita para que su ambición le permita soñar con colarse en la gran final. «Tengo muchas ganas de resarcirme de lo del otro día y demostrar que estoy en buena forma», concluyó.