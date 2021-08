Una vuelta al mundo de leyenda

Hace más de 500 años, cinco naves y 239 hombres se embarcaron en una extraordinaria expedición con el capitán Fernando de Magallanes al frente. Tres años y una vuelta al mundo después, tan solo regresaron 18 en la nao Victoria, capitaneados esta vez por Juan Sebastián Elcano. Fue el poderoso mercader burgalés de origen converso, Cristóbal de Haro, quien aportó la mayor parte de los 1.592.769 maravedíes que dieron viabilidad al viaje de Magallanes. Pero Haro no estaba solo en su plan de hacer posible aquella loable hazaña, pues contó con el apoyo de los financieros alemanes Fugger y Welser (llamados ‘los banqueros de Carlos V’) y del obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, como delegado regio en los asuntos de Indias.

Así lo recuerda el escritor Tony Gratacós, autor del thriller ‘Nadie lo sabe’, que reivindica la figura del mercader burgalés como conseguidor de ese portentoso periplo. «Contrariamente a lo que muchos creen, la Corona de Castilla entonces no financiaba las expediciones. Fue el dinero de este mercader burgalés, que se había hecho muy rico con el negocio de la lana y las especias, el que financió la armada Magallanes y, sin embargo, ni tan siquiera tiene una calle en Burgos con su nombre», afirma Gratacós, quien cree que aún hoy a los españoles en general nos cuesta reconocer y honrar nuestra propia historia.

El autor catalán, afincado en Madrid, subraya que aunque de aquella azarosa travesía tan solo regresó la nave que estaba al mando de Elcano, la mercancía que trajo hasta Sevilla sirvió para pagar toda la expedición y rentar beneficios a Cristóbal de Haro (por entonces, las especias dejaban una rentabilidad de hasta un 2.000%).

‘Nadie lo sabe’ ha conseguido encaramarse a los primeros puestos de las últimas novedades literarias del gigante Amazon con una premisa desafiante: Juan Sebastián Elcano no contó toda la verdad cuando regresó de dar la primera vuelta al mundo. El thriller histórico juega con una hipótesis que sacude muchos de los supuestos de la versión oficial de la expedición Magallanes. «La historia la escribieron los que regresaron, pero ¿y si no fuera del todo cierta? Al otro lado del mundo no había nadie para atestiguar la verdad de lo que contaron los supervivientes a su llegada a Sevilla», declara Gratacós. Este punto de partida le ha servido al autor para tejer una intriga política repleta de traiciones, espías, celos y odios, ambientada en los hechos históricos que rodearon al regreso de aquella hazaña, y sirve para adentrar al lector moderno «en un capítulo de nuestra historia que fue espectacular, digno de las mejores películas de Hollywood».

De hecho, el escritor, que fue ejecutivo de la multinacional americana The Walt Disney Company en España y Portugal, se adentró en ese acontecimiento con la intención de crear una serie de televisión, después de leer la biografía que sobre Magallanes había escrito Stefan Zweig. Al ser consciente de la dificultad para sacar adelante ese proyecto audiovisual, decidió escribir la novela, su ópera prima.