"La forma de evitar el contacto es meter a la gente en casa"

Castilla y León volverá a solicitar al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde que modifique el actual decreto de estado de alarma y "nos dé las herramientas necesarias para tomar decisiones", porque "no se puede apelar a la cogobernanza y recurrir las medidas que se toman en el ejercicio de esa autoridad delegada. O gobiernan o dejan gobernar", ha reclamado Francisco Igea, que anuncia que la Junta "seguirá tomando decisiones (ajustadas a derecho)" si el Ejecutivo nacional no proporciona las "herramientas útiles" para limitar el contacto.

En ese sentido, el número 2 de la Junta defiende que "la manera de evitar el contacto social es meter a la gente en casa", por eso, ha justificado, en Castilla y León "se ha adelantado el toque de queda y se han cortado las actividades...", pero ha urgido responsabilidad al Gobierno y espera que con la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, "cambien las cosas y se tomen las decisiones adecuadas". "Siempre vamos a estar al lado del Gobierno en esta lucha, pero estamos comprometidos con la salud y la via de nuestros ciudadanos".

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta ha reconocido que este jueves "es el primer día que podemos decir que la incidencia a siete días es menor", pero ha matizado que "esto no puede ser entendido como un mensaje de optimismo", porque el ritmo de contagios sigue siendo muy elevado y "nos quedan semanas muy duras", por eso avanza que "no vamos a desescalar en muchas semanas, tenemos que estar seguros de que esto no desborda el sistema sanitario", que actualmente "esta al límite".

Junto a Igea ha comparecido Verónica Casado, que ha reconocido que en Castilla y León "hay menor ritmo de crecimiento", aunque la velocidad "sigue siendo vertiginosa" (en las últimas 24 horas se han diagnosticado 2.110 casos en Castilla y León).

Aunque alguna provincia "comienza a estabilizarse", los datos "son escalofriantes", ha asegurado la consejera de Sanidad, por eso, dice, desde su departamento no tienen más remedio que insistir en el autoconfinamiento, "sobre todo de los más vulnerables" (y también de los vecinos de las localidades donde la incidencia está "descontrolada"), y solicitar al resto que limite "toda la actividad social en las próximas semanas". Igualmente ha informado de que se está reprogramando la actividad quirúrgica prevista por la "alta ocupación global" de los hospitales.

Escasez de vacunas. Sobre la polémica por la escasez de vacunas, Francisco Igea ve "inaceptable" lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo con las vacunas. "No es comprensible que haya contratos, precios y ventas ocultas. Todo el mundo pelea por sus suministros, pero no puede ser que no haya reglas en esta pelea", ha lamentado Francisco Igea, que ha reclamado "máxima contundencia" al Gobierno y a la UE para que las farmacéuticas cumplan con los compromisos acordados de suministro de vacunas.

Actualmente en Castilla y León se han administrado 108.310 dosis (17.366 en la provincia de Burgos), ha indicado Verónica Casado, que asiste "preocupada" a lo que acontece en torno a la distribución de las vacunas e indica que se priorizará la inmunización de los que ya han recibido la primera dosis.