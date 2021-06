Más repescas para 7.800 personas de 50 a 59 años sin vacunar

Este fin de semana arranca en Burgos la administración sistematizada de la segunda dosis de vacuna contra la enfermedad del coronavirus en la cohorte de entre 50 y 59 años, en la que, sin embargo, un 14,3% todavía no ha recibido la primera. Hay casi 7.800 burgaleses (7.796, según datos oficiales de la Junta) de la generación del ‘baby boom’ (nacidos entre 1962 y 1971) que no respondieron en su momento a los distintos llamamientos de la Gerencia de Atención Primaria y que ahora tienen otras oportunidades. De hecho, cada nueva convocatoria de inoculación de la primera dosis en la franja de 49 a 40 años se está aprovechando en Burgos para tratar de ‘repescar’ a esas casi 7.800 personas de más de 50 años que aún no han podido o que no han querido poner el brazo, dado que la vacunación es un acto voluntario.

La primera repesca para nacidos entre 1962 y 1970 fue el pasado sábado, 12 de junio, en la capital, donde también hubo recaptación el domingo para quienes tienen médico en zonas sanitarias rurales del centro de la provincia. El lunes se repitió en Miranda, ayer en Aranda y en Villarcayo y hoy vuelve a haber en Burgos, para quienes tienen médico en la ciudad. Pero otro tanto se hará mañana, pasado y el domingo. En cada uno de estos días se avanzará un poco más en el grupo de entre 49 y 40 años (por ahora, lo máximo que se baja es hasta 46 años), pero, a la vez, se intentará incrementar el porcentaje de vacunación en la franja anterior.

Esta situación no es específica de Burgos, que es la tercera provincia de Castilla y León con mayor porcentaje de población con una dosis en personas de entre 50 y 59 años (85,76%), justo por detrás de Salamanca (88%) y Soria (86,6%). Hay provincias en las que todavía no se ha cerrado la administración de la primera dosis en esa cohorte (cada una organiza de una forma), pero en casos como Burgos, donde sí se ha hecho, puede haber distintas razones para la aparente ausencia de respuesta de casi 7.800 personas. La primera, que se hayan contagiado de SARS-CoV-2 en los seis meses previos a su llamamiento, pero también puede darse el caso de que el día en el que les tocaba no pudieran o que no quisieran.

Con ninguna de las vacunas incluidas en el calendario habitual hay una cobertura del 100%, aunque hay muchas en las que el porcentaje se acerca bastante. Y en esta campaña, insólita, la respuesta está siendo masiva en la provincia, donde las tasas de cobertura entre mayores de 60 años son muy amplias, tanto en la primera dosis como en la pauta completa.

Sin embargo, a medida que se baja en edad, se observa cierta ‘relajación’ (...).

A QUIÉN, CUÁNDO Y DÓNDE se vacuna en los próximos días en Burgos

BURGOS

Hoy, 16 de junio

1973. Las personas nacidas en este año recibirán la primera dosis en el polideportivo de El Plantío. (Repesca para nacidos entre 1962 y 1972).

día 17 de junio

1974. Las personas nacidas en este año recibirán la primera dosis en el polideportivo de El Plantío. (Repesca para nacidos entre 1962 y 1973).

día 18 de junio

1975. Las personas nacidas en este año recibirán la primera dosis en el polideportivo de El Plantío. (Repesca para nacidos entre 1962 y 1974).

ARANDA de Duero

día 19 de junio

1962 y 1963. Las personas nacidas en estos años con médico en Aranda y comarca, Roa y Huerta recibirán la segunda dosis. En el recinto ferial.

VILLARCAYO

día 19 de junio

1962 y 1963. Las personas nacidas entre estos años con médico en Villarcayo, Medina, Espinosa, Valles de Mena, Valdebezana y Losa, recibirán la segunda dosis. Antiguo polideportivo.

MIRANDA de Ebro

día 19 de junio

1962 y 1963. Las personas nacidas entre estos años con médico en Miranda y comarca, Tobalina y Treviño recibirán la segunda dosis. En la Casa de la Cultura.

BURGOS

día 20 de junio

1972-1975. Las personas nacidas en estos años (de 49 a 46 años, inclusive) y con médico en centros de salud rurales de zonas sanitarias del centro de la provincia recibirán la primera dosis en el polideportivo de El Plantío. (Repesca para nacidos entre 1962 y 1971).

día 20 de junio

1962 y 1963. Las personas nacidas en estos años con médico en Burgos capital o en zonas sanitarias rurales del centro de la provincia recibirán la segunda dosis en el polideportivo de la UBU. (Repesca para nacidos entre 1962 y 1973).

MIRANDA de Ebro

día 21 de junio

1964, 1965, 1966, 1967 y 1968. Las personas nacidas entre estos años con médico en Miranda y comarca, Tobalina y Treviño recibirán la segunda dosis. En la Casa de la Cultura.