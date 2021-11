«No es cuestión de buscar culpables, sino soluciones»

El móvil de Albano Martínez echa humo estos días. El director deportivo del Hereda San Pablo tiene la misión de traer a un nuevo entrenador tras la destitución de Zan Tabak y está trabajando para que se incorpore cuanto antes. No lo tiene fácil. El mercado una vez comenzada la temporada es más limitado y deberá hilar fino para elegir al candidato adecuado. «No busco un perfil determinado; busco a alguien que sea capaz de reactivar y sacar rendimiento a la plantilla», asegura.

La situación que atraviesa el equipo en estos momentos es «difícil» porque ha encadenado cinco derrotas ligueras seguidas y el juego ofrecido ha dejado bastante que desear. Esas circunstancias fueron las que motivaron al club a tomar la decisión de rescindir el contrato de Tabak en busca de una reacción que no terminaba de llegar con él en el banquillo. «Es la primera vez que nos pasa. Más allá de los resultados, no veíamos una evolución en el juego y había que intentar activar de nuevo a los jugadores. No encontrábamos esa fluidez en el juego de ataque que nos ha matado desde el principio, pero solo tenemos palabras de agradecimiento hacia Tabak porque su dedicación ha sido máxima y es de las personas más honestas que nos hemos encontrado en el mundo del baloncesto», explica Martínez.

La responsabilidad no es únicamente del entrenador porque es una obviedad que «hay jugadores que no están rindiendo al nivel esperado», aunque Martínez cree que «no es el momento de buscar culpables, sino soluciones». Es más, no le tiembla la voz al decir que si hay que buscar responsables él «es el principal culpable a nivel deportivo» porque es «el encargado de construir todo esto» (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)