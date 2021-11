Miranda reclama más dureza contra los vecinos «incívicos»

Existe un creciente descontento en Miranda por el estado insalubre de las calles. Desde el Ayuntamiento reconocen que ocurre «desde hace bastante» tiempo. Pero a diferencia de otras veces, el foco recae ahora sobre los propios conciudadanos. «La gente es muy cerda», sentencia un vecino. «Estuve fuera varios años, desde 2014, y al volver en 2020 me encontré una ciudad llena de basura», explica este vecino, quien tiene claro que «deberían endurecerse las multas». No obstante, en Medio Ambiente se aferran a los «servicios de recogida gratuita» para solucionar el problema.

Una residente en Anduva denuncia que «el servicio es insuficiente». Esta mujer se refiere a las aceras en las que afloran electrodomésticos, muebles, escombros y bolsas. «Tenemos personal dedicado a resolver estos problemas, lo que repercute en el servicio ordinario», responde Unai Letona, concejal de Medio Ambiente.

El edil no niega la realidad existente. «La gente deja basura en plena calle y parece que es el servicio», comenta. «Nos dan informes y fotografías que lo demuestran [...] incluso yo compruebo en persona los problemas que se están ocasionando», añade. Según explica, la aparición de escombros y restos de obras «lleva ocurriendo de forma reiterada y continuada desde hace bastante tiempo». Pese a ello, Letona argumenta que «antes era falta de recogida, ahora son actos incívicos porque ya tenemos regularizada la recogida», apostilla.

Los responsables del servicio de limpieza -gestionado por Cespa- confirman que aportan «al ayuntamiento todos los datos de recogida y los informes de actos incívicos». La empresa cuenta que traslada al Consistorio «material gráfico» con el que demostrar la actitud de determinados ciudadanos.

En resumidas cuentas, según narra el concejal socialista, con el anterior servicio no podía determinarse «cuál era la causa real, porque estaba destrozado». Gracias al cambio de concesionaria, desde el Consistorio afirman que se dispone de «personal en la calle e informes» que aclaran esta cuestión.

Hace tan solo unos días, «en la calle Condado de Treviño 36 había un termo, por ejemplo», relata el concejal. Tanto el equipo de gobierno como los ciudadanos más incomodados coinciden en que los deshechos aparecen por toda la ciudad. «Da igual que camines por Anduva o por La Charca», dice con frustración una mirandesa. «Desde la carretera Logroño hasta el río hay quienes dejan basura donde no procede», completa Letona.

Soluciones y propuestas. «Hay un servicio de recogida gratuita un día a la semana y uno de cartón comercial a diario», argumentan desde Medio Ambiente. Al margen del tratamiento cotidiano, Unai Letona insiste en que existen otras opciones. «Con la licencia, que cuesta 17 euros, cualquier particular que haga una reforma en casa tiene incluida la recepción de los restos en el punto limpio», expone. «Son hasta mil kilos», añade.

En definitiva, tanto los vecinos como la corporación comparten la que «son bastantes casos, aunque no sea de forma generalizada». Eso sí, consideran que «si dejan basura en 30 sitios parece que todos ensucian y que el servicio no funciona».

Frente a esto, el mirandés que volvió hace un año a su hogar cree que «no es tan difícil encontrar un remedio». «Deberían endurecerse las multas por no recoger excrementos de mascotas o dejar basuras fuera de los contenedores sin avisar», propone.