Cs reserva una PNL en contra de los indultos como la del PP

El Grupo de Ciudadanos también pide que el pleno de las Cortes se pronuncie en contra de la concesión de los indultos a los políticos del "procés" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos y en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley.

En la sesión del pasado miércoles, se aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular con el mismo contenido, pese a que la iniciativa de Ciudadanos se registró unos días antes en las Cortes, pero la formación naranja prefirió reservar esta PNL e incluir en su cupo del orden del día la relativa a la tarifa de la electricidad.

Como la PNL aprobada del grupo del PP, la formación naranja insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder los indultos a quienes no han dado muestras de arrepentimiento, y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019, como recoge el texto consultado por Ical.

Las dos propuestas ante el pleno de PP y de Cs se dirigieron al Gobierno, en el caso del primero fue la relativa a los indultos, con el apoyo de Cs, Vox y Por Ávila, y en el segundo el aumento de la tarifa de la luz con la petición de reducir el IVA un 10 por ciento, respaldada por PP, UPL y Por Ávila.

En reserva, mantiene Ciudadanos su propuesta con la que busca el posicionamiento en contra de las Cortes hacia los indultos a los políticos independentistas catalanes, aunque el “no” del plenario ya se encuentra en el diario de sesiones de la Cámara con la aprobación el pasado miércoles de la PNL del PP.

Precisamente, el debate de la iniciativa popular motivó un duro cruce de reproches y acusaciones entre el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, la procuradora de Cs Marta Sanz, que desplegó en la tribuna la bandera de España y fue amonestada por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y la socialista Patricia Gómez.

Dirigentes de PP y Cs de la Comunidad han apoyado la concentración en la Plaza de Colón de este domingo contra los indultos, entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, si bien por motivos de agenda afirmó que no estará, aunque si ha confirmado su presencia su ‘número dos’ en el partido, Francisco Vázquez.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), afirmó ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que no tiene “ningún complejo” en su apoyo al Estado de Derecho y añadió que no hay que pedir explicaciones a los que van, sino a los que no irán. “Me voy a manifestar con quien sea y contra quien sea”, apostilló.