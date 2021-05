Protestas de los trabajadores de Correos por el centro

Los trabajadores de Correos, convocados por CCOO y UGT, han salido este jueves a la calle en Burgos con sus coches para movilizarse contra el desguace de la empresa pública. Tras recorrer las calles Siervas de Jesús, Conde de Guadalhorce, la avenida de Palencia, Plaza de Vega, calle Miranda, San Pablo, avenida del Cid y avenida de Cantabria, han culminado la marcha reivindicativa ante la Subdelegación del Gobierno, donde han criticado «la nefasta gestión y el errático liderazgo» del presidente del servicio postal público, que está debilitando a la empresa y allanando el terreno para su futura privatización tras unas pérdidas de 634 millones de euros.

Los sindicatos convocantes exigen que no se recorte la financiación del servicio; que no se trasvase la actividad a su filial Correos Express; que no se vendan o regalen los edificios históricos; que no se reduzca la red postal con el cierre de oficinas y que no se recorte empleo. En este sentido reclaman al Gobierno que resitúe a la compañía como eje fundamental en el proyecto de recuperación.

Las protestas continuarán en las próximas semanas.