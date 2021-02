Desalojan un local en Santa Águeda y multan a 10 personas

A los que tienen por costumbre saltarse las restricciones sanitarias poco les importa que les cierren los bares o les adelanten el toque de queda. Buscan cualquier lugar para esconderse y montarse una fiesta privada y eso es algo que está observando la Policía Local con relativa frecuencia. El pasado domingo, los agentes del cuerpo municipal tuvieron una tarde ajetreada y levantaron más de una treintena de actas de sanción por diversos incumplimientos. El más grave tuvo lugar en la calle Santa Águeda, donde desalojaron a una decena de chavales que se habían reunido en un local.

Los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde. Una patrulla acudió al local que se encontraba en esta céntrica calle, donde había varios jóvenes que no cumplían ninguna de las normas impuestas por la Junta de Castilla y León. Los efectivos policiales identificaron a diez personas, la mayoría con edades comprendidas entre los 14 y 15 años, que no usaban mascarilla ni tampoco respetaban las distancias de seguridad. Por supuesto, superaban con creces el máximo de cuatro individuos no convivientes reunidos.

Los agentes tuvieron que avisar a los padres de los chavales. La progenitora de una de las menores que se encontraba allí era precisamente la propietaria del local, que fue precintado. En total, levantaron treinta actas de denuncia por los diferentes incumplimientos.

Pero no fue la única reunión ilegal que tuvo que disolver la Policía Local el domingo (...).

