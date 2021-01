El alcalde pide colaboración ciudadana para quitar la nieve

El Ayuntamiento de Burgos ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMBUR) y solicita la colaboración ciudadana en la limpieza de la vía pública ante la previsión de nieve para este sábado (con acumulaciones de entre 7 y 15 centímetros en la capital y el alfoz, según el meteorólogo de Promecal, Daniel Angulo).

El alcalde, Daniel de la Rosa, ha publicado este viernes un bando con motivo del aviso naranja por riesgo importante de nevadas que la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido para la ciudad de Burgos y durante las 24 horas del sábado. Se prevé que esté nevando, con distinta intensidad, durante todo el día y que la temperatura máxima no supere los -2ºC, por lo que es de esperar que la nieve se mantenga en calzadas y aceras, lo que dificultará la movilidad, advierten fuentes municipales.

En este sentido, recoge el bando de Alcaldía, el Ayuntamiento de Burgos "va a poner todos los medios a su alcance" para limitar las dificultades que pueda crear este episodio climatológico excepcional. No obstante, teniendo en cuenta la magnitud prevista de la nevada así como sus posibles consecuencias, y en virtud del artículo 3 de la Ordenanza de Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Burgos, solicita la colaboración de la ciudadanía a fin de que la vía pública quede limpia de nieve para mantener la seguridad de los peatones en todo momento.

A tal efecto, precisa el documento, los propietarios y arrendatarios de locales y comunidades de propietarios, así como en general quienes habiten fincas urbanas y quienes tengan a su cargo la limpieza de edificios públicos y establecimientos de toda índole, "deberán colaborar en la limpieza de hielo y nieve de las aceras en la longitud correspondiente a dichas edificaciones".

Si la anchura de las aceras excede de cuatro metros, la limpieza incluirá las entradas a la propiedad en un ancho igual al de las puertas, con objeto de abrir un camino desde el portal o salida de la casa hasta la calzada. La limpieza de las aceras se realizará de modo que "no se deposite sobre los vehículos, no impida la circulación de agua por las correderas, ni el acceso y circulación de vehículos, quede libre el acceso al sumidero o tapa de registro de alcantarillado más próximo, no se deposite sobre los pasos de peatones ni rebajes de aceras y no se deposite sobre las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida".