Los reductores de velocidad de Quintanar suscitan quejas

Las nuevas bandas reductoras de velocidad instaladas por el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra en las entradas al casco urbano y junto a la Plaza Mayor, el colegio y el frontón municipal han suscitado numerosas quejas vecinales de las que se ha hecho eco el PSOE, que también se ha dirigido al Servicio Territorial de Fomento para que compruebe si cumplen con lo establecido en la autorización que concedió hace casi 3 años.

La concejala socialista Yasmina Lozano ha registrado un escrito ante el Consistorio y ante la Delegación de la Junta en Burgos porque, tras consultar el expediente, entiende que no se han cumplido las especificaciones del informe «preceptivo y vinculante» que en su día emitió Fomento. Salió a la calle metro en mano a medir los ‘guardias tumbados’ y constató que varios de ellos superan la altura especificada -menor o igual a 3 centímetros- o no llegan a la anchura mínima -60 centímetros o más- exigida. Además, carecen de la señalización horizontal y la vertical debe colocarse «25 metros antes y no varios después», como ocurre en el ubicado frente al centro de salud.

La alcaldesa, Montserrat Ibáñez, justifica la medida por la necesidad de garantizar la seguridad de los peatones, debido a los «muchísimos excesos de velocidad» que han detectado. «Primero solicitamos que los pudiera hacer Fomento», pero lo ha tenido que asumir el Consistorio y, aunque la intención inicial era construirlos con hormigón, finalmente han optado por las de goma y caucho, adquiridas en dos partidas diferentes. Recalca Ibáñez que han tenido que ser levantados una primera vez, por indicación de los técnicos, para que ocupasen toda la calzada y que después no ha recibido más observaciones. De hecho, está pendiente de la devolución de la fianza.

En la salida hacia el cámping y la carretera de Neila. - Foto: P.C.P.

Algunos vecinos se han quejado a este periódico del ruido y los conductores de determinados turismos ven excesivo tener que frenar totalmente para salvarlos.Además, se preguntan qué ocurrirá cuando tenga que pasar la quitanieves.