"Por méritos, el Burgos está llamado a pelear por ascender"

El Badajoz llega al play off de ascenso con la vitola de gran favorito. Sus números y su condición de local hacen que los focos se centren en el conjunto pacense. En su banquillo se encuentra Fernando Estévez, un viejo conocido de la afición blanquinegra. El técnico granadino entiende que jugar en casa «no es una ventaja» y asegura que el reto será «grande». Tiene muy claro que el Burgos está entre los favoritos y que por «méritos propios, equipo y calidad el Burgos está llamado a pelear por el ascenso».

¿Hay ganas de comenzar el play off?

Muchas ganas, creo que cuando uno es niño sueña con estos momentos. Momentos ilusionantes, que despiertan pasión y son muy bonitos. Cuando además percibes la ilusión del vestuario y la ciudad aumenta el deseo.

¿Tener los deberes hechos antes de tiempo ayuda a gestionar la plantilla y llegar mejor a las eliminatorias o puede reducir el ritmo competitivo de los equipos?

Uno se prepara para ganar cada domingo, no eliges el momento en que puedes clasificarte. En este sentido hemos tratado de ir semana a semana y en este momento jugar con esa balanza de dar minutos a quien lo merece a la vez que tratar de no perder ritmo competitivo. Es una situación con la que hemos convivido varias semanas, tanto en primera fase como en la segunda. Me gusta siempre ver las ventajas: posibilidad de conectar a más gente, restar un poco de carga a los jugadores con molestias, dar nuevas oportunidades… El objetivo no es otro que llegar con el mayor número jugadores conectados y en plenas condiciones al primer y único partido que existe a día de hoy en nuestra mente.

(La entrevista completa, hoy en Diario de Burgos)