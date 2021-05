El PSOE exige que esté «todo listo» para la conciliación

Los socialistas exigieron ayer que el próximo martes 1 de junio esté todo dispuesto para las familias puedan conciliar en los meses de junio y septiembre. La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, advirtió que no admitirán que la Junta no asuma la Proposición No de Ley relativa al cumplimiento de las medidas de conciliación aprobada el pasado miércoles en las Cortes.

De incumplir con las medidas aprobadas, para Barcones, la Junta pasaría a ser una institución «antisistema e insumisa», puesto que incumpliría el mandato de la soberanía popular. «Si no cumplen con la voluntad democrática sería algo escandaloso y se sumaría al lodazal al que quieren convertir a la Junta», criticó.

Barcones instó al PP y a Ciudadanos a asumir que no tienen mayoría absoluta, y encomendó a los responsables del Gobierno trabajar de forma activa para que el 1 de junio las familias de la Comunidad «vivan más tranquilas» al saber que podrán conciliar en verano. «No admitiremos que la Junta no asuma la PNL o que no aumenta las medidas de conciliación en los colegios en verano. Pedimos al Gobierno autonómico respeto a las instituciones, al Procurador del Común y a las instituciones de la Comunidad», destacó en declaraciones recogidas por Ical.

«Sería algo tremendamente escandaloso en pleno lodazal», consideró Barcones quien, tras recordar que los gobiernos están para resolver problemas y no para crearlos, máxime en este momento de pandemia de coronavirus, aseguró que los socialistas no van a ceder «ni un milímetro» en el cumplimiento de las medidas acordadas en las Cortes.

«Que lo asuman, ya no tienen mayoría», sentenció Barcones en declaraciones recogidas por Europa Press, que aclaró que el cumplimiento del mandato de las Cortes no beneficia al PSOE sino a las miles y miles de familias de Castilla y León que tienen que conciliar sus trabajos con el cuidado de sus hijos y constató el problema que supondrá ahora cómo organizarse cuando el colegio acabe a las 13 horas tanto en junio como en septiembre.

Dicho esto, tiró de ironía para afirmar que no le cabe en la cabeza que Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea vayan a convertirse ahora en insumisos y en unos antisistemas porque «no es una posibilidad democrática».

Por este motivo, la viceportavoz socialista se mostró esperanzada al respecto en que la Junta esté trabajando «de manera muy activa» desde ayer para que las medidas de conciliación estén en marcha a partir del martes 1 de junio «para que miles de familias vivan más tranquilas».

Barcones realizó estas declaraciones con motivo de una rueda de prensa ofrecida en Valladolid tras reunirse con el secretario provincial, Luis Escarda, y con otros cargos socialistas, para analizar el Plan Sectorial de Prevención y de Extinción de Incendios de la Junta que, según reprochó, llega catorce años tarde.