Denuncian la "deslealtad" del PP en la junta de distrito sur

Los portavoces del equipo de Gobierno, Nuria Barrio y Vicente Marañón, han calificado de "deslealtad" que la presidenta del distrito sur, la portavoz del PP Carolina Blasco, ordenara de manera verbal a la sección de Medio Ambiente el arreglo del parque de El Crucero. Según explicaron no es la manera de proceder, dado que los distritos son órganos de participación pero no tienen un carácter ejecutivo. "La presidencia no puede dar órdenes a los funcionarios sibo que la necesidades de los distritos se canalizan a través de providencias", aseguró Barrio, tal y como establece su reglamento de funcionamiento en su artículo 4.

No obstante, el alcalde, Daniel de la Rosa, dictará una instrucción para recordar los procedimientos en estos órganos de participación ciudadana. "Es importante tener claras las normas de juego y el funcionamiento. El PP ya no gobierna y debe ser leal", afirmó.