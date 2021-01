Los hoteles dan por perdido el primer semestre con el cierre

El anuncio de la Junta de Castilla y León de prolongar el cierre perimetral de la comunidad autónoma «hasta el final del estado de alarma», programado inicialmente hasta el próximo 9 de mayo, no supuso una sorpresa para el negocio hotelero de la capital burgalesa, curtido ya en malas noticias, pero sí la confirmación de las sospechas de que el primer semestre del año «lo podemos dar por liquidado». José Luis López, miembro de la Federación Provincial de Hostelería, daba por hecho que en Semana Santa (al inicio de abril) «estaremos cerrados». ¿Por qué, si no es así, se están suspendiendo ya procesiones por toda España?, se preguntó.

Como ha hecho siempre el sector desde que estallara la pandemia, el respeto a las decisiones sanitarias, que son «lo primero», no se quiere cuestionar. Pero sí que las administraciones no les estén dando unas ayudas que no llegan.

Es cierto que la prolongación de las ayudas y los ERTE es importante y «tienen que continuar», que los préstamos ICO han funcionado, pero estos últimos ya no son una solución puesto que «el dinero hay que devolverlo y no nos podemos endeudar más». Pero eso, tal y como añade, no es suficiente y «ahora sí», de verdad, tienen que llegar «ayudas directas de la Junta de Castilla y León», comenta para defender la urgencia en la necesidad.

«Ahora mismo de lo que se trata es ya de que un empresario en lugar de perder 5.000 pierda 4.500». Es decir, minimizar el destrozo económico para evitar que los negocios entren en concurso de acreedores. Tal y como pronostica, el cierre de la comunidad es fácil que desemboque en alguna suspensión de pagos.

Al Ayuntamiento de Burgos le piden que busquen la fórmula para bonificar o compensar lo que pagan por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la tasa de basuras. Porque cada uno de estos gastos se va acumulando con otros muchos (...).

