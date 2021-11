El 30% de los veinteañeros no ha completado la vacunación

Aunque de forma general puede decirse que la aceptación de la vacunación contra la covid por parte de la ciudadanía burgalesa ha sido excelente y se ha obtenido un porcentaje muy elevado de profilaxis, hay un grupo que preocupa al colectivo sanitario porque, aparentemente, se está demostrando quizás demasiado remiso a inocularse esta medicación. Se trata de la población de entre 20 y 49 años cuyo porcentaje de vacunación es menor, incluso, que el de los más jóvenes, los de entre 12 y 19 años. Según datos de la Junta de Castilla y León (https://analisis.datosabiertos.jcyl.es) había en esta franja de edad en Burgos, a fecha 31 de octubre, 26.296 personas sin completar la pauta, lo que supone un 20,74% del total de esa población. Destacan especialmente los datos referidos a los varones más jóvenes - los de 20 a 29 años- colectivo en el que no ha recibido la profilaxis completa el 30,18%, 5.046 hombres, colocándose, así, como el tramo de población menos vacunada.

Por sexos, son los varones los que menos se han pinchado en todos los tramos de edad. De 20 a 29 años, ya se ha dicho, han sido 5.046, y las mujeres, 3.636 (un 23,7%) las que no han recibido la vacuna completa. Entre los 30 y los 39 años, por diferentes razones no se la han puesto 5.471 hombres (que supone el 26,84% de esa población) y 4.363 mujeres (22,78%). Finalmente, entre los más mayores, de 40 a 49 años, también hay población remisa pero menos: 4.525 hombres no vacunados (el 15,95% del total) y 3.255 mujeres (que supone el 12,15%).

Los números de no vacunados por completo en Burgos, siempre en la franja de 20 a 49 años, son superiores a los que presenta Castilla y León en su conjunto. Las personas entre 20 y 49 años son las que menos cotas de vacunación alcanzan, algo que se comprueba a simple vista con solo mirar los gráficos de barras de la web de la Junta. De toda la población de esa edad, 829.283 personas según el padrón a 1 de enero de 2021, tienen la pauta vacunal sin completar 148.408 personas, que suponen el 17,89% del total. Y como pasa en la provincia, son los varones los que menos se han pinchado: en el caso de la comunidad autónoma los que presentan un porcentaje más alto son los que tienen entre 30 y 39, de los que no se han vacunado el 24,42%.

Azucena Santillán, enfermera del Hospital Universitario de Burgos y experta en Salud Pública, reconoce que solo se puede especular acerca de las razones por las que estos grupos de edad -y en concreto el de los varones veinteañeros burgaleses- tiene tan altos porcentajes de no vacunados: «No existe ningún estudio nacional o internacional que haya puesto el foco en este aspecto pero sí que resulta llamativo con solo mirar las gráficas referentes a la provincia de Burgos en la página web de la Junta, que son parecidas a las de las capitales más grandes como Valladolid o León, cómo desciende el número de personas vacunadas en esas franjas de edad».

(Más información en la edición impresa de Diario de Burgos de este lunes)