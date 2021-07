La posesión es la primera batalla

Es la hora de la batalla y Luis Enrique lo sabe, sin embargo, el asturiano cree que el partido se compone de diferentes ‘guerras’ y que la posesión será una de las más importantes.

«Somos líderes en posesión de balón, pero ellos también son una selección que pueden hacer uso y disfrute del balón. Será la primera batalla a ganar. Son una selección que se pueden adaptar a jugar sin balón. Nosotros queremos jugar con balón y preferimos tener la posesión», destacó ayer el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido ante Italia.

Sin embargo, el entrenador se quiso quitar la presión de favorito a sus pupilos al asegurar que no son una selección experta. «Adquirir esta experiencia de la manera que pasamos, mereciendo, es muy positivo y hay que valorarlo. Tenemos la oportunidad de poder jugar una final. Ya habrá tiempo de valorarlo. El objetivo es muy atractivo y tenemos que estar al 100%», explicó ‘Lucho’, tras destacar que los suyos tienen más ilusión que hambre.

«He visto un grupo de jugadores que vienen con ilusión y con ganas de hacerse un hueco. Yo creo que es una buena actitud. No he visto ninguna selección apática en el campeonato. Hemos querido potenciar las virtudes, que son muchas, y que no se noten los defectos. El hambre está más relacionado con las ganas de hacer algo y en un Europeo cualquier selección tiene esa actitud», destacó Luis Enrique, que confirmó la baja de Sarabia.

Precisamente, Pedri salió también ayer a escena para destacar que pese a la lesión, el jugador del PSG es uno más del grupo y, aunque no pueda ser hoy de la partida, estará dándoles apoyo.

El canario no quiso entrar al trapo de si él es el líder del futuro. «No es la España de Pedri. Somos un gran equipo y el grupo es lo que determina que estemos en la semifinal», explicó el del Barça, que admitió que ir a los Juegos Olímpicos supone un gran esfuerzo pero que a él lo que le gusta es jugar.