Peñaranda busca ayuda para promover viviendas

Con la mirada puesta en atraer a más población, el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero se encuentra inmerso en la búsqueda de colaboración público-privada que permita promover una serie de viviendas. En concreto, el Consistorio del municipio ribereño dispone de tres casas antiguas en la calle Cava que requieren una importante rehabilitación.

Su alcalde,Fernando Rioja, explica que el Ayuntamiento no dispone de los recursos necesarios para asumir su derribo y la posterior construcción de viviendas nuevas. «Necesitamos algo más ambicioso», plantea, al tiempo que precisa que no buscan un rendimiento económico con esta posible promoción, sino «rehabilitar las viviendas y atraer población.Se trata de buscar un colaborador público-privado para poder acometerlo, que encuentre interés en promover estas viviendas».

En este sentido, Rioja se muestra consciente de que sin una oferta habitacional es muy difícil que nadie se instale en Peñaranda de Duero:«¿De qué te vale tener colegio, médico, tiendas o bares si no te puedes venir a vivir? La oferta está coja». Y todo ello, recalca, a pesar de que desde hace un tiempo y en la actualidad sí existe una demanda de casas por la cantidad no desdeñable de jóvenes que viven con sus padres en el municipio. Sin embargo, no logran satisfacerla.

Además de estas tres viviendas, de las cuales en estos momentos sólo se encuentra ocupada una, la otra se halla en práctica ruina y de la tercera se está esperando a que el anterior inquilino entregue las llaves, el Ayuntamiento de la localidad ribereña suma otras cuatro casas, anexas al colegio. Todas están habitadas, pero dos necesitan «una buena rehabilitación», según Rioja. Desde la Junta de Castilla y León, el delegado territorial en Burgos, Roberto Saiz, les referenció al Programa Rehabitare.

dos propuestas. En las filas socialistas, trabajan con el equipo de gobierno sin fisuras para encontrar fórmulas que permitan sacar adelante este proyecto, en el que abogan por incluir viviendas sociales. Es decir, que alguna de estas casas públicas se destinen a personas en riesgo de exclusión social. La tarifa de alquiler en estos casos sería más reducida.

Se manejan dos diseños posibles para las tres viviendas de la calle Cava. Por un lado, proceder a su derribo y en ese mismo espacio crear hasta 12 apartamentos modernos. Y, por otro, convertir las tres viviendas actuales en tres casas de una sola planta y otras dos de dos alturas, destinadas a familias.

«El plan público-privado, tal como lo entendemos, implica que el Ayuntamiento pone el suelo y el constructor o una unión de constructores se ocupa de construir las viviendas, de las cuales una parte serían públicas y otras privadas», explica el concejal José Palacio.

En opinión de Rioja, la catalogación irá también en función de los intereses del colaborador.

En cualquier caso, desde el Consistorio de Peñaranda de Duero están volcados en lograr respaldo, ya sea de la propia Junta de Castilla y León para que avale al constructor, o bien a través de financiación bancaria, como se hace en otras comunidades autónomas como Navarra. «Nadie pide dinero, sino que se garantice al constructor que no se le va a dejar en la estacada», apunta Palacio al respecto.

De momento, el equipo de gobierno sigue trabajando en ello. Hasta ahora, han mantenido contacto con algunos constructores de la zona, a los que han trasladado su propuesta con el objetivo de contar con un parque suficiente de vivienda en alquiler que pueda cubrir las necesidades, especialmente de los jóvenes del municipio, además de atraer población en pleno auge del teletrabajo.