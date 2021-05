Anuncian una investigación reservada por el IAE de Kronospan

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos que anula la pretensión municipal de cobrar a la multinacional austriaca Kronospan alrededor de 400.000 euros de una bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que el mismo Consistorio capitalino le concedió en 2015 y que luego, varios años después, le ha querido quitar ha suscitado las primeras reacciones. El equipo de Gobierno ha ordenado la apertura de un expediente de información reservada para determinar «quién o quiénes han tenido alguna responsabilidad por acción u por omisión en la tramitación del expediente», según anunció la portavoz, Nuria Barrio, al término de la Junta de Gobierno en la que se adoptó la decisión.

El Ayuntamiento acudió a los tribunales para presentar una declaración de lesividad y poder anular la bonificación del 50% del IAE concedida a la empresa en 2015. Sin embargo, según explicó Barrio, en el recurso contencioso administrativo no se aportó a la demanda la resolución en la que se reconocía la bonificación ni la declaración de lesividad. «Nos preocupa que haya podido haber algún tipo de responsabilidad en la tramitación del expediente y en la gestión del mismo, por ello se ha acordado el expediente de información reservada para aportar un poco de luz a un procedimiento no deseable y que, si se hubiera atendido con la cautela debida, no hubiera tenido el resultado tan negativo para el interés municipal. Queremos saber lo que ha podido ocurrir para que estas cuestiones no se repitan en un futuro», añadió.

El equipo de Gobierno no ha decidido si presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).