EN DIRECTO | Comparecencia de Mañueco y Garamendi

Comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Garamendi, presidentes de la Junta y de la CEOE.

La estrategia de antigenos de segunda generacion es fundamental, alta sensibilidad, por encima del 80% e identifica en los asintomáticos y ellos son capaces de hacer confinamiento voluntario y selectivo. Es una estrategia muy positiva. Más allá d ellos procentajes. 16 de 1600. los multiplicas por 100.000 y dan incidencias muy altas. Esos asintomáticos con la movilidad pueden contagiar sin ser conscientes. Estamos intentando dar instrumnetos desde el puntod e vista epidemilogioco a los empreas y trabajadores para control voluntario y confinamiento si dieran psoitivos. Iniciativa importante y reconocida por las CCAA y organismos internacionales.

Garamendi. El 40% de la gente que vive en CyL está afiliada a la Seguridad Social. Si somos capaces de ahcer los cirbaods masivos somos capaces de detectar a asintomáticos. Responsables de que la apndeia siga creciendo. Aislar a esa persona, efecto burbuja dentro de las empresas. Se está demostrando ampliamente que el covid no está en las empresas porque se está gestionando bien la enfermedad. Si somso capaces, de que las grandes, pymes y pequeñas y autonómos se incpròren a esta práctica creo que va,ps a ser capces de parar esta pandemia.

Hay líneas de ayudas a 26 de enero.

Cinsjera de empleo ha tenido oportunidad de charlas con los hosteleros de CyL y presidentes de CEOE. Esfuerozs de difsuion de estas ayudas. Consejero de Cultura un nuevo paqete de ayudas directas para el sector hostelero. Ese también es importante.

Creo que es fundamental ayudar a todos los sectores que lo están pasando mla, no solo a la hostelería y ahí quien tiene que liderar es el Gobierno y las comunidades acompañar y hacer un esfuerzo. Imprescindible la colaboración. Año pasado dos planes de choque además de las líneas de loquidez a través de iberaval. 90 millones.

Esta semana bases ede convocatoeria para 20 millones de euros para la hostelería.

Santiago Aparicio:

No definido día en Villalonquéja.r Test, todos los pque podamos hacer,. Ojala a otdoso los del poligono y otros y de otras ciudades. Creo que no va a haber límimete de test. No van a faltar rest, queremos animar a todos los trabajdores para que se presnten en cada `puno de testeo. Cuantos más vayan, mejor.

Mañueco: estamos en un estado de justicia y son los trbunales ls ue tienen que decidir, pero espero que esta medida sea eficaz, por eso la hemos adptado, en la lucha contra el virus, porque ese es nuestro objetivo. Esa incidencia acumulada reducirla salva vidas y al sistema sanitario público de CyL, para proteger la vida y salud de las personas, pero también para proteger el empleo y la economia. Solo desde una apuesta por la salud podemos afrontar una recuperación de la economía y del empleo.

Si mejora continúa, flexibilizar medidas hostelería?

Cuando un hostelero, tengo muchos amigos, me invade una sensación de sufrimiento y dolor.

En estos momentos sigue subiendo el número de contagios de amnera considerables.