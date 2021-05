Tudanca exige a la Junta el fondo de 162M de ayudas directas

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, exigió a la Junta de Castilla y León que habilite el fondo de ayudas de 162 millones aprobado a instancia de su partido para los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, como la hostelería y la cultura. Durante una rueda de prensa tras el plenario de la comisión ejecutiva autonómica, Tudanca recordó que el pasado 14 de abril el pleno de las Cortes aprobó una proposición no de ley del Grupo Socialista para que la Junta habilite un crédito extraordinario destinado a aportar el 35% de lo recibido por el Gobierno para ayudas directas a los sectores más castigados por el coronavirus.

«A día de hoy no solo no ha llegado ni un euro, sino que no han empezado a tramitar las ayudas», manifestó, tras subrayar la aprobación de ese fondo de 162 millones complementario de los 232 millones estatales, lo que elevan las ayudas hasta los 395 millones. En tal sentido, se preguntó dónde está el dinero recibido del Gobierno para hacer frente a la pandemia –1.000 millones de euros del Gobierno de España en 2020 y 1.400 millones en 2021– para hacer frente a la pandemia del coronavirus porque, según advirtió, los ciudadanos «no lo han visto y no se nota» en aspectos como la sanidad, la industria o las ayudas a los sectores afectados.

Así, criticó que ese dinero haya servido para tener supéravit en las cuentas de la Comunidad y exigió a Mañueco que se cumplan los compromisos adquiridos, donde volvió a censurar los incumplimientos con el diálogo social, empresas, autónomos, sanitarios o familias. «No hay excusa, hay recursos», recalcó el dirigente socialista, que consideró que esas ayudas llegan tarde y también demandó que se firmen los acuerdos pendientes del Diálogo Social, que, a su juicio, llegan con retraso.

La comisión ejecutiva realizó un balance «moderadamente optimista» de la evolución de la pandemia con el aumento del ritmo de la vacunación que permite un desahogo de los hospitales, explicó Tudanca, si bien, aunque se está más cerca de la inmunidad de grupo, lanzó el mensaje de intensificar las medidas de protección y de «no bajar la guardia».

Rectificación

Por otra parte, el líder socialista exigió al presidente de la Junta y del PPregional, Alfonso Fernández Mañueco, la dimisión del concejal popular del Ayuntamiento de Salamanca Daniel Llanos, condenado por un positivo de alcohemia al volante, y una rectificación pública ante los ataques de su vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, al Procurador del Común, Tomás Quintana. En caso de no hacerlo, manifestó que Fernández Mañueco será «cómplice» de esos ataques a la autonomía e independencia de la institución.