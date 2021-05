El cine se vive en el Juan de Colonia

Hace dos años que el profesor Rafael Tabares había comenzado a escribir un guion que acabó guardado en el cajón. No encontraba el momento de rescatarlo pero decidió que este iba a ser su año, a pesar de las dificultades que entrañaba la pandemia. Lo hizo en noviembre, cuando junto a un grupo de compañeros y alumnos puso en marcha el rodaje de Ajo Lúcido, un cortometraje en el que aborda la historia de una mujer víctima de la violencia machista que «vive con miedo y que trata de buscar soluciones para poder superarlo».

El resultado final se pudo ver este jueves en los cines Van Golem. Trece minutos de intensidad visual y emocional para los que se han requerido más de cinco meses de trabajo hasta que el pasado mes de marzo culminó el montaje del mismo. De todo ello se ha ocupado Tabares, un apasionado del séptimo arte que lleva ya cinco proyectos audiovisuales y que sueña con poder realizar un largometraje dentro del programa Cine de Aula que desarrolla el centro de Formación Profesional Juan de Colonia.

A diferencia de anteriores ocasiones, en esta no se convocó un cásting para todo el alumnado, sino que se buscaron perfiles concretos que encajaran con el de la protagonista (Camila). Allí estaba Mónica Madrid, estudiante de segundo del ciclo de Administración y Finanzas. No había tenido ninguna experiencia anterior en el mundo de la escena, pero esta «ha sido inolvidable». «Soy una persona muy sensible, que se emociona fácilmente», explica a la hora de relatar lo que sintió cuando leyó por primera vez el guion.

Interminables horas de ensayo en casa, a las que se sumaron las de los fines de semana con el resto del equipo. Isaura González, profesora de Procesos de Gestión Administrativa, se ha metido en el papel de una médico, mientras que su compañero Félix Palacios cuenta con mayor presencia en el trabajo audiovisual como policía. Junto a ellos está la también docente Cristina Martínez, que aunque ha cambiado este año de centro educativo no ha querido perderse la vivencia de volver a colaborar con Tabares.

Martínez detalla las dificultades que ha supuesto este cortometraje. «Estábamos continuamente pendientes de las restricciones del Bocyl», relata en relación al límite máximo de personas que podían reunirse o al toque de queda, añadiendo a ello las distancias de seguridad y las mascarillas. La mayor parte se ha rodado en una casa particular y el resto en localizaciones como un descampado o un hotel convertido en consulta médica.

Material para el aula. Su estreno fue precedido de la proyección de El Sorteo, el trabajo que realizaron los alumnos del instituto Valle de Arlanza de Lerma para pedir responsabilidad frente al virus y que se hizo viral. Porque en todos estos proyectos hay un fin educativo que va más allá del aprendizaje de una asignatura y que acerca la realidad a los jóvenes, como anteriores trabajos dedicados al amor en la adolescencia o los expedientes de regulación de empleo. «El objetivo es que estos cortos lleguen al aula, que los alumnos se hagan preguntas, piensen y surja el diálogo», subraya Tabares, quien cuelga en internet todo el material para que esté a disposición de cualquier profesor.