Los Lakers despedazan a los Rockets y Harden se 'inmola'

Los Angeles Lakers volvieron hoy a despedazar a los Houston Rockets por segundo partido consecutivo con una aplastante victoria (100-117) que les mantiene como el mejor equipo de la NBA en estos momentos y como el único que sigue invicto a domicilio.

Los actuales campeones de la NBA continúan al frente de la Conferencia Oeste con 9 victorias y 3 derrotas, y además han ganado los 6 partidos que han disputado lejos del Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.).

La exhibición defensiva que los angelinos desplegaron el pasado domingo para desarmar a los Rockets (102-120) continuó hoy unida a un tremendo ciclón de los Lakers en ataque que dejó a los de Houston aturdidos desde el salto inicial y que les sirvió para dejar prácticamente resuelto el partido al descanso.

Marc Gasol logró 5 puntos (2 de 6 en tiros), 4 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones frente a 2 pérdidas en 21 minutos.

La clase magistral de los Lakers en ataque la encabezó LeBron James, que consiguió 26 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, y que además regaló a los fans un triple espectacular sin mirar al aro.

También rindió a su mejor nivel Anthony Davis (19 puntos con 7 de 8 en tiros) dentro de unos Lakers que, poco a poco, van engrasando la maquinaria con grandes aportaciones de su banquillo (especialmente Montrezl Harrell y Kyle Kuzma) y que se acercan ya al nivel que les llevó a proclamarse campeones en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.).

Por parte de los Rockets, que ahora se quedan con un flojo balance de 3 victorias y 6 derrotas que les sitúa en los últimos puestos del Oeste, destacaron Christian Wood (18 puntos) y James Harden (16) en una nueva noche para el olvido (30 % en triples con 12 de 40).

El partido no tuvo mucha historia, ya que 5 puntos de Gasol y otros tantos de James dispararon a los Lakers desde el inicio (10-18 tras cinco minutos).

En defensa, Davis frustraba a Harden con dos tapones seguidos, mientras que en ataque, ya con la incansable segunda unidad sobre la pista (Alex Caruso, Talen Horton-Tucker, Kyle Kuzma, Markieff Morris y Montrezl Harrell), la diferencia no hacía más que crecer y crecer gracias a los contraataques de los Lakers hasta alcanzar un sonrojante 14-35 después del primer cuarto.

La hemorragia de los Rockets continuó en el segundo parcial sin remedio y los Lakers lograron su mayor anotación al descanso en lo que va de temporada (48-71).

Tras un tercer cuarto exactamente igual que los anteriores y en el que los angelinos llegaron a dominar por treinta puntos (65-95), tanto Rockets como Lakers se dejaron llevar en el tramo final del partido y reservaron a todas sus estrellas para encuentros con más enjundia.

Los Lakers se enfrentarán el miércoles a los Oklahoma City Thunder, en tanto que los Rockets se medirán el jueves en un duelo tejano a los San Antonio Spurs.

El 'problema' de tener a Harden

Harden reconoció por primera vez, públicamente, su desacuerdo de seguir con los Rockets después de que sufrieron la segunda derrota consecutiva en el Toyota Center de Houston frente a Los Ángeles Lakers (100-111)

Tras haber guardado silencio y desear ser traspasado a los Brooklyn Nets o Sixers, la pasada noche lo confirmó y eso con toda seguridad le podrá generar nuevos problemas con la NBA y ser multado.

"Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo", declaró Harden después de haber aportado solo 16 puntos. "Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar".

Harden fue multado con 50.000 a principios de esta temporada por conducta perjudicial para la liga relacionada con el hecho de que no siguió los protocolos establecidos por la covid-19.