Interceptado en la Ribera por conducir sin carné ni ITV

La Guardia Civil de Tráfico investiga en la Ribera del Duero a un conductor de 49 años, con iniciales P.G.A., que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y en un vehículo que tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Los hechos ocurrieron a mediodía del pasado lunes 25 de enero, cuando un turismo que circulaba por la carretera CL-619 fue sorprendido con la ITV caducada, por lo que fue parado por los agentes, según ha informado el Instituto Armado. Tras verificar que efectivamente el vehículo no había sido llevado en el plazo debido a obligatoria inspección y una vez identificado el conductor, al que se le requirió su permiso de conducción, éste no pudo mostrarlo por no poseerlo, pues nunca antes había obtenido ningún tipo de autorización que le habilitase la conducción de vehículos a motor.

Adicionalmente al delito contra la seguridad vial, tendrá que hacer frente a una posible sanción económica por la infracción observada, además de estar obligado a pasar la correspondiente inspección técnica de vehículos antes de su nueva puesta en circulación.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Aranda de Duero.