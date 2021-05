Bandas sin armas ni líderes

Serían las seis de la mañana de un día de junio de 2019 cuando un vecino del número 1 de la plaza de Lavaderos escuchó golpes y ruidos en un piso de su mismo rellano. Al asomarse a la mirilla, vio cómo la Policía Nacional entraba en la vivienda y se llevaba detenido a un joven que apenas superaba los 20 años. Durante las siete horas posteriores, los agentes no pararon de sacar cajas llenas de armas. No tenía ni la más mínima idea de que estaba compartiendo edificio con uno de los líderes de un grupúsculo de los Latin King. Esta banda latina había logrado crear una pequeña infraestructura para asentarse en Burgos. Los investigadores llevaban dos años detrás de ellos, pero una pelea con machetes y catanas en plena calle precipitó los acontecimientos. La llamada Operación ‘Pato’ fue clave para que este grupo delictivo no cogiese fuerza en las calles.

No se puede decir que este tipo de colectivos violentos proliferen en la capital y provincia. No al menos como en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde tienen el control absoluto de algunos barrios. Desde la Comisaría advierten, no obstante, que detrás de aquel ‘capítulo’ de los Latin King desarticulado hace dos años se encontraba gente muy peligrosa. Lo confirman fuentes que en su día asesoraron legalmente a este grupo. El cabecilla, un chaval de 25 años de nacionalidad ecuatoriana, tenía contactos estrechos con los líderes a nivel nacional y familiares suyos habían sido miembros en su país de origen. «Habían creado unos ritos de iniciación y unas normas de comportamiento. No eran unos aficionados que buscaban notoriedad, sino que pretendían dominar un territorio», explican a este periódico.

Este joven llamado a ser el que encabezara la organización ha entrado y salido de los calabozos unas cuantas veces. También ha pasado una larga temporada en prisión. Personas cercanas afirman que es de los que «no tarda mucho en liarse a machetazos si la pelea se complica». De hecho, estuvo implicado en la multitudinaria pelea con cuchillos y catanas de mediados de marzo en el entorno de los Juzgados. No es de extrañar, por tanto, que en su casa encontraran infinidad de armas blancas, puños americanos, porras y otro tipo de objetos que utilizaba para atacar a sus adversarios.

El procedimiento contra esta facción de los Latin King sigue abierto, pero los detenidos durante el operativo están en la calle. Aunque permanecen activos en la clandestinidad, han perdido prácticamente toda la fuerza, lo que ha dado pie a que otros grupos mucho menos peligrosos y organizados hayan ganado cierta influencia en este violento mundillo.

Blood 901. Las frecuentes luchas callejeras que hicieron saltar las alarmas de la Policía Nacional estaban encaminadas a defender un territorio que, en realidad, nadie ha llegado a conquistar, pues los niveles de delincuencia en la ciudad son anecdóticos. Los principales oponentes de los Latin King son los Blood 090. Se da la casualidad de que el cabecilla de los primeros es pariente de alguno de los miembros de los segundos. Eso no ha sido un impedimento para que entre ellos se hayan liado a puñetazos y navajazos.

El verano pasado, en el entorno de San Gil, ambas bandas coincidieron y comenzó entre ellos una batalla campal por las calles que terminó con varios detenidos. Fue una de las peleas más llamativas, pero ya no alarmó tanto como en ocasiones anteriores. Fue la prueba definitiva de que este tipo de colectivos está prácticamente extinguido o, por lo menos, no tiene una incidencia preocupante en la capital.

«Actualmente no hay ninguna banda latina que tenga una estructura definida. Existen pequeños grupos de jóvenes que son simpatizantes, aficionados que de vez en cuando ocasionan problemas, pero no es nada preocupante», indica la inspectora de la Policía Nacional Pilar Hortigüela. Al margen de episodios violentos como el del verano pasado, estos chicos se dedican a hacerse fotos con la simbología de los ‘Blood’ y a realizar grafitis por la ciudad. También ha habido, y alguna reminiscencia queda, chavales que pretendían imitar a los llamados Trinitarios, pero solo han protagonizado episodios aislados y sin apenas trascendencia. No hay riesgo de que esos primeros coqueteos con la delincuencia deriven en una organización mayor, añaden desde Comisaría.