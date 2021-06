El Santos Reyes reabre la zona covid al crecer los ingresos

El aumento de ingresos por coronavirus en el Hospital de los Santos Reyes llevó ayer sus responsables a tomar la decisión de reabrir la zona específica para enfermos covid, que permanecía cerrada desde hacía tres meses. Según las cifras actualizadas, el hospital comarcal empezaba esta semana con ocho pacientes con covid-19, después de que el fin de semana los ingresos se equiparasen a las altas domiciliarias que se iban dictando por parte de los facultativos. A estas altas a casa se sumaban las derivaciones por empeoramiento al HUBU, que en este momento tiene a siete pacientes ribereños, dos de ellos en la UCI, llamativamente de los más jóvenes, de 41 y 45 años.

La sección de hospitalización de Traumatología es la que ahora será la zona covid en el Santos Reyes, ubicada en la primera planta del inmueble, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus por otras dependencias del centro. Los pacientes que ahora la ocupan son ocho, con una edad media inferior a la de las olas anteriores. En este repunte de los ingresos, la media de edad es de 64 años, aunque son los más jóvenes los que están necesitando unos cuidados más específicos por presentar un peor estado, por lo que se está utilizando la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) para tratarles.

«Una cosa es que haya decaído el estado de alerta y otra cosa es que el virus haya sido vencido. De hecho, la gente que está ingresando son más jóvenes, de 40 y 50 años, y los dos que están en la UCI son de la década de los 40; la población mayor ya está vacunada y más protegida, pero los de edad media o más jóvenes no, tenemos que cuidar las medidas porque el virus no ha sido vencido, la inmunidad de rebaño no ha sido alcanzada y hay que hacer un esfuerzo para llegar al verano en buenas condiciones», pedía el gerente del Santos Reyes, Evaristo Arzalluz, a la vista de la evolución de las cifras de hospitalización en la comarca (...).

