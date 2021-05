Citan el 6 de junio al profesorado para la segunda dosis

La Gerencia de Atención Primaria comunicó ayer que, en principio, el domingo 6 de junio se pondrá la segunda dosis a todos los docentes y personal administrativo y de servicios de centros menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca en marzo. La fecha aún puede cambiarse -se confirmará en próximos días- pero ayer sí se dijo que, de momento, esta convocatoria será «única e inamovible» y que, a diferencia de lo que ocurrió con el primer pinchazo, todos los afectados tendrán que desplazarse al Coliseum.

El Consejo Interterritorial de Salud decidió -sin unanimidad- que los menores de 60 años que comenzaron la pauta vacunal con el suero desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ahora no está indicado para esos grupos etarios, pueden elegir entre completar la vacunación con el mismo fármaco o con el de Pfizer/BioNTech. Tanto si se escoge una opción como la otra hay que llevar al punto de inoculación un consentimiento informado que, según se indicó ayer a los centros educativos, a los docentes convocados el día 6 se les enviará con antelación por correo electrónico. Las citas también las enviará Sacyl a través de un mensaje SMS en el que se indicará la hora a la que cada uno debe acudir, siempre para recibir la segunda dosis. Quienes todavía no hayan comenzado la vacunación o no lo hayan hecho con AstraZeneca no deben acudir el 6.

Fuentes sindicales agradecieron a Primaria que haya facilitado la información básica sobre esta convocatoria con más de una semana de antelación, ya que hay tiempo para organizarse y resolver dudas. Sin embargo, manifestaron cierto malestar por el hecho de que tengan que ser los docentes y el personal administrativo y de servicios quienes decidan sobre una materia que atañe a la salud, como es la elección de un tipo de vacuna u otro. Máxime cuando la Junta recomienda completar la pauta con la de AstraZeneca y el Consejo Interterritorial, con la de Pfizer.

Asimismo, generó cierto malestar que los trabajadores de los centros de Aranda y Miranda tengan que desplazarse a la capital, ya que, en principio, el punto de inoculación será único: el Coliseum.

En la misma situación que los docentes están los policías, bomberos o guardias civiles menores de 60 años, que también son personal «esencial» y comenzaron la vacunación con AstraZeneca.