Los candidatos cierran la campaña del 4-M

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo un "último esfuerzo" para lograr "un gobierno en libertad" con una "amplia mayoría".

"Yo busco una amplia mayoría porque el pueblo de Madrid se merece a los mejores gestores, que están todos aquí delante. Madrid y España nos están mirando, estemos a la altura. Vamos con pasión a las urnas y sobre todo hagámoslo por el mayor bien que tiene el hombre: la libertad", ha lanzado en el gran mitin de cierre de campaña en Madrid Río, arropada por la 'cúpula' del partido y por más de 3.000 personas.

Así, ha reivindicado una "amplia mayoría" para "no defraudar, no cambiar el sentido político de la Comunidad según convenga", evitar "las injerencias de La Moncloa todavía mucho más tiempo" o "proteger los colegios de educación especial, a la concertada, a la pública".

También para que "nadie vuelva a boicotear un hospital público", para que si dice que puede bajar los impuestos pueda hacerlo "el mes que viene", para hablar con orgullo de España "pero sin odio, sin imposiciones y sin decirle a nadie cómo tiene que vivir".

Gabilondo alienta a votar

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cerrado la campaña este domingo en Vallecas alentando a votar masivamente para que "ellos" (PP y Vox) no se queden y ha dicho que el PSOE es "lo bueno por conocer".

Así ha cerrado Gabilondo la campaña arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; por el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco; la ministra de Industria, Reyes Maroto; la 'número dos' de la lista, Hana Jalloul, y la directora de campaña, Mónica Carazo, un día que coincide con el 142 aniversario de esta formación política.

"Cambiaremos Madrid, si no vamos a votar ellos se quedan. Si solo van ellos, ellos se quedan y si no vamos a perder todo y será demasiado tarde para la recuperación social y una economía justa", ha lanzado.

En este punto, ha reivindicado que votar al PSOE es hacerlo por una comunidad "de todos". Así, ha parafraseado a la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, diciendo que más vale "lo malo conocido que lo bueno por conocer", en referencia a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

"Ayer alguien señaló nuestro camino. Gracias por darnos esa luz. Nuestro camino es que nosotros somos lo bueno por conocer. Aquí está lo bueno por conocer", ha lanzado el candidato socialista.

Así, ha animado a votar para silenciar "los gritos" y abrir "un ciclo progresista". Además, ha vaticinado que yendo a votar masivamente el PSOE "tocará la victoria" porque los socialistas son "la esperanza frente al miedo" y "la vacuna frente al odio" que puede impedir que gobiernen "los desleales".

"No vamos a fracasar. Vamos a unir a Madrid. No queremos ni el odio ni el temor (...) La libertad, la fraternidad y la igualdad es la trinidad ilustrada de todo hombre y el precio para transformar la sociedad. No existe la una sin la otra", ha reivindicado.

Monasterio pide apoyar al "sentido común"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este domingo que en las próximas elecciones del 4 de mayo los madrileños consigan que su homólogo en Unidas Podemos, Pablo iglesias, "se vaya a su casa" y que apoyen "el sentido común de la España valiente".

Así lo ha expresado la candidata en el acto de fin de campaña en la Plaza de Colón, y en la que se han congregado miles de personas, arropada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y otros diputados y representantes del partido para poner el broche final a esta campaña en la que han recorrido diferentes municipios y distritos de la capital.

Monasterio ha comenzado su discurso aludiendo a que esta campaña "no ha sido fácil" y ha estado sometida desde el primer día "a la violencia política de los enviados por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez (presidente del Gobierno)".

Iglesias llama a la derecha "enemigos arrogantes de la democracia"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha aseverado este tarde que "cuando la derecha ve que puede perder el poder, enseña su verdadera cara, son los enemigos arrogantes y violentos de la democracia".

En el mitin de cierre de campaña en la Cuña Verde de Vicálvaro, Iglesias ha criticado al Partido Popular por hacer bromas y "banalizar la mayor amenaza contra Europa", en alusión a las declaraciones de ayer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. "Cuando la derecha ve perder el poder, se acabó la derecha que se inspiraba en los valores liberales y conservadores de Europa", ha apuntado.

El líder de Podemos ha acusado al PP de "estar acostumbrados a con su dinero sucio y amenazas intimidan a cualquier" y a "comprar" diputados como a dos socialista en 2003 en Madrid o como ahora, ha apuntado, a Ciudadanos.

"Pero ni con su sucio dinero ni con sus amenazas nos van a cambiar. A la derecha, el rostro de Ayuso, y a la ultraderecha solo les interesa sus privilegios y para mantenerlos parasitar el Consejo General del Poder Judicial e infiltran a la ultraderecha en sindicatos están dispuestos a todos. Frente a ellos, democracia, ley y orden", ha manifestado.

Iglesias ha abierto el mitin hablando de propuestas concretas de su partido en materia educativa, sanitaria y de vivienda, entre otras. Está acompañado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y también por las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero, además de miembros de su candidatura.

Bal: "Esta es la campaña de volver a ser nosotros otra vez"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha reivindicado su carrera electoral como la de la "educación, la elegancia, la tolerancia y la de hacer lo correcto".

"Esta ha sido la campaña de volver a ser nosotros otra vez", ha proclamado en la Plaza de la Villa durante su acto de cierre, en el que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la líder nacional del partido, Inés Arrimadas.

Así, ha asegurado que esta mañana gente que "no vota Cs" se le han acercado para decirle que ha hecho la "mejor campaña" y ha agradecido la labor de los afiliados de base que han "llenado las carpas de ente y de ilusión". "Hemos hablado de hacer una campaña limpia, elegante y educada, de no caer en las provocaciones. Os he pedido eso y lo habéis hecho", ha loado el candidato.

"Hemos debatido propuestas y no caído en el insulto, por eso estoy tan orgulloso. Habéis estado a la altura de este partido", ha agregado la apuesta 'naranja'.

En este sentido, ha defendido que se ha desplegado un trabajo "valiente" centrado en las personas que creen en la "concordia, el diálogo y la convivencia" y que cuando se les provoca "no se levantan de un debate".

García ofrece un gobierno que "anteponga la vida a los cálculos electoralistas"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha ofrecido un gobierno que "antepone la vida a los cálculos electoralistas" porque Madrid "son sus mayores, sus niños, es verde, su talento, sus cielos, sus parejas de todo tipo, es encontrarte a tu ex, es valiente, es abrazos... Madrid es la hostia".

"Y nos lo están robando", ha advertido en la Cuesta de Moyano, donde Mónica García ha cerrado su campaña electoral arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Después de hacer un alegato por el "lobby de los cualquiera", Mónica García se ha emocionado al hablar de sus compañeros del 12 de Octubre y recordar a "los profesionales de la sanidad que se han dejado la piel en la pandemia, a los pacientes de las UCI, a los más de 100.000 madrileños ingresados en hospitales". "Les debemos un gobierno que ponga la vida por delante de cálculos electoralistas", ha defendido.

Esto le ha llevado a cargar contra el "lema cañí" de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, el de "hacer lo que a cada uno le dé la gana", que se traduce en la convocatoria de unas elecciones "irresponsables" para "gobernar con la ultraderecha".

"Dice (Ayuso) que va a arrasar. Esa película ya la hemos visto. Arrasar es lo que dice el chulo de barrio o el abusón del patio. Voy a cuidar es lo que decimos nosotros", ha contrastado.