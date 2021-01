Los gimnasios perderán más del 50% en plena 'temporada alta'

El cierre de los centros deportivos ha dejado a los gimnasios en una situación muy delicada, máxime cuando la orden llega en plena temporada fuerte para el sector. Tradicionalmente son muchos los ciudadanos que se apuntan para rebajar los kilos de más ganados con las Navidades, pero este año van a tenerlo imposible.

A las 22 horas todos los centros de la capital cerraron, de momento durante 14 días, y muchos ya hacen cálculos del impacto que tendrá esta nueva clausura, la tercera que les afecta desde el inicio de la pandemia. En general prevén que su facturación caiga como mínimo un 50%, al tener que frenar de seco a mitad de mes. A todo ello hay que sumar las compensaciones a los usuarios que no habían acudido la primera semana, en plenas vacaciones. «El sector está muy caliente, lo vemos realmente injusto», reiteró ayer Alberto Calvo, gerente del BeUp y miembro de la Asociación de Gimnasios de Burgos. Aunque la afluencia a los centros no era comparable con la de, por ejemplo, el año pasado, en Sportia recibieron en la jornada del lunes su mayor pico de visitas reclamando información desde septiembre. No crean que se trata de una cifra muy alta, ya que apenas son siete, según admite Víctor Fernández. «Vamos a perder el dinero de los socios y todo el que podríamos generar de las nuevas altas este mes», lamentó.

Este nuevo revés se suma a unas pérdidas durante el pasado año que se mueven entre el 40 y el 60% de retroceso en la facturación.

Reinventarse o morir. En la jornada de este miércoles volverán a tomar importancia las clases telemáticas (...).

