La UBU convocará 27 plazas de profesor fijo antes del verano

El Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la UBU ya tiene casi cerrada la oferta de empleo público para este ejercicio, que es ligeramente superior al de 2020. Una vez recibida la pertinente «confirmación» por parte del Ministerio de Universidades, la institución dispone de un total de 31 nuevas plazas, si bien cinco de ellas tendrán que reservarse por ley para investigadores del programa Ramón y Cajal. De esta forma, serán 26 los puestos fijos que se sacarán a concurso, con la intención de que puedan estar convocados antes de las vacaciones de verano.

Está previsto que la propuesta vaya al próximo Consejo de Gobierno y en estos momentos el trabajo se cierne sobre las categorías docentes. El responsable de dicho departamento, José María Cámara Nebreda, avanza que, en principio, se prevé sacar 12 vacantes de profesor titular y de 14 de contratado doctor fijo, contando para ello con las solicitudes presentadas por profesionales que están acreditados para acceder a la primera escala y que han superado un «baremo» en las convocatorias internas.

Los 26 puestos suponen cuatro más que el año pasado. Un incremento que, según Cámara Nebreda, responde a varias circunstancias. Por un lado y como «origen principal», hace referencia a un aumento de las jubilaciones durante el año pasado al sumar 14, mientras que también apunta a un incremento de la tasa de reposición del 110% recogida en la Ley de Presupuestos. Finalmente, alude a los cambios de categoría que se han producido, ya sea de contratados doctor a titulares o de estos a catedráticos que también generan tasa.

Tras recibir el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno, la oferta de empleo deberá publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León, con un plazo de tres años para poder convocarse. No obstante, los tiempos que maneja la UBU pasan por sacar a concurso las 26 vacante antes de que finalice este curso, mientras que los puestos reservados a los Ramón y Cajal se mantendrán a la espera por falta de candidatos y, si no se cubren, desaparecerán. Esta circunstancia no es única de la institución, sino que ocurre en todos los campus debido a la dificultad que existe para encontrar aspirantes. En este sentido, Cámara Nebreda asegura que ha producido algún «avance» para flexibilizar la normativa, de tal forma que puedan acceder a esos puestos científicos procedentes de otros programas de excelencia. En cuando a las cátedras, que podrían lanzarse tantas como de titular, precisa que no se convocarán este año, puesto que acaban de sacarse seis puestos de esta categoría correspondientes a la oferta de 2019.

Desde Personal también se trabaja ya en el concurso de profesores asociados para el próximo curso, que suele publicarse en junio y resolverse en julio. Es la convocatoria más numerosa de todo el año y suele rondar entre las 60 o 70 vacantes, si bien Cámara Nebreda prefiere no avanzar una cifra debido ya que esta dependerá del número de docentes que renueven sus contratos temporales y las necesidades académicas.