La Junta estudiará relajar el umbral del cierre de bares

El Gobierno autonómico estudiará la próxima semana la posibilidad de relajar el umbral establecido en 150 casos por 100.000 habitantes para cerrar el interior de bares y restaurantes con el objetivo de reactivar la economía al considerar que ya no hay una relación entre incidencia y letalidad. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró ayer que el Consejo de Gobierno del próximo jueves debatirá un acuerdo que mantendrá el denominado ‘semáforo covid’, pero establecerá nuevos criterios e indicadores sanitarios para adaptar las medidas a la nueva situación y avanzar así en la desescalada. Además, señaló que el Ejecutivo autonómico estudiará el próximo jueves la limitación del número de personas en reuniones privadas. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que se celebró ayer al ser festivo hoy en Valladolid, Igea explicó que las actuaciones coordinadas, previstas en el ‘semáforo’, se mantienen, al igual que los niveles de alerta, si bien indicaron que se modularán los criterios fijados, como los 150 casos para cerrar el interior de la hostelería, al considerar que ya no hay una relación entre incidencia y letalidad.

Por tanto, la Junta trabaja para relajar algunas medidas, si bien la consejera aclaró que el ocio nocturno no podrá abrir hasta volver a la nueva normalidad, debido a que está previsto, por acuerdo unánime de todas las comunidades, que se mantenga cerrado en los niveles uno, dos, tres y cuatro. Además, se están estudiando los protocolos facilitados por las asociaciones de hostelería para retomar su actividad, como en el caso de los banquetes. Igea defendió que la decisión se tome el jueves con el fin de poder analizar los datos de incidencia tras el fin del Estado de Alarma. «Hay que esperar a ver el impacto del levantamiento del toque de queda», dijo, tras lo que reconoció que la situación general ha mejorado.

Además, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, informó de que han solicitado un informe al comité de expertos, que esperan tener antes del próximo Consejo de Gobierno, para que les asesoren sobre cuál es su recomendación para la situación actual. No obstante, Casado puso el acento en los indicadores sanitarios, especialmente, la UCI, que recordó tiene una ocupación solo por el covid del 26%, a diferencia de las plantas de hospitalización, que están por debajo del cinco por ciento.

Igualmente, Igea, que se mostró «razonablemente optimista», remarcó que se tendrá siempre en cuenta el objetivo «primordial» de «salvar vidas», evitar el colapso del sistema sanitario y conseguir una reactivación «más rápida», pero también «lo más segura posible». Así, apostó por centrarse en el presente, frente a lo dicho por el «presidente EPI», en referencia a las palabras de Pedro Sánchez sobre que el estado de alarma es pasado y que la vacunación es el futuro.

Además, para adoptar decisiones la Junta analizará también los fallos judiciales en torno a las medidas adoptadas en otras autonomías. «El próximo jueves analizaremos un acuerdo que contemple una variación en los criterios, teniendo en cuenta que la prioridad es salvar vidas, evitar el colapso sanitario y conseguir la reactivación rápida y segura que todos deseamos», avanzó. Entre las medidas que citó que se van a estudiar Igea detalló la limitación del número de personas en reuniones privadas y modificar el umbral de 150 casos por cada 100.000 habitantes para cerrar el interior de la hostelería.

Leyenda negra

No obstante, el vicepresidente rechazó el concepto de «leyenda negra» que se ha instalado sobre Castilla y León cuando hay comunidades «mucho más restrictivas» con las medidas para evitar la propagación de la covid-19. «En Castilla y León no se ha retocado el horario comercial en las dos últimas olas, ni cerrado los colegios o la universidad; y en la última ola solo se ha limitado el interior de la hostelería. Hay comunidades con horarios restrictivos a las 18 horas en comercios y cierre de hostelería total. No estamos entre los más restrictivos», comentó el número dos autonómico en la rueda de prensa.