"San Pablo ha fichado bien desde el técnico a la plantilla"

En L'Alquería del Basket, la ciudad deportiva del Valencia, empezó a fraguarse la época dorada del Hereda San Pablo. Allí, el equipo burgalés alcanzó su primer gran éxito al llegar a las semifinales de la Liga Endesa. Por aquel entonces, Joan Peñarroya estaba al frente de una plantilla que sorprendió a España en plena pandemia. Ahora, casi año y medio después, el técnico catalán acude a L'Alquería regularmente a entrenar al Valencia Basket, su nuevo equipo. Recuerda con nostalgia aquella 'burbuja' en un hotel de la ciudad, que no se encuentra lejos de donde vive ahora, y reconoce que esos días fueron un «cambio de chip» para todo lo que vino después: dos Champions y una Copa Intercontinental. Casi nada.

Sin embargo, el reencuentro con su exequipo no se producirá en 'La Fonteta', sino que tendrá lugar el próximo sábado en Burgos. Una ciudad que siente como suya y a la que ya se «había aclimatado». Echa de menos su rutina por el barrio, sus paseos por la ciudad y los restaurantes. Asegura que lo volverá a hacer algún día, pero para la visita de este fin de semana tiene otros asuntos entre manos. Busca una victoria en el Coliseum, que a buen seguro le brindará una sonora ovación antes del inicio y se volcará con el San Pablo justo después. Él sabe que será un momento «muy especial» y, aunque espera que no le distraiga del partido, mostrará su «gratitud» a la afición después de no haber podido estar con ellos en una temporada 2020/21 para el recuerdo.

No es por meterle miedo, pero el Coliseum ya ruge como antes de la pandemia...

(Sonríe) Esa es la mejor noticia de todas. Ya vi el ambiente el día del Besiktas y después de haber ganado cuatro partidos seguidos.... El Coliseum va a ser la bomba.

Imagino que se le vendrán a la cabeza muchos recuerdos cuando vuelva a entrar en la que fue su casa durante los dos últimos años...

Será un partido especial por todo: por el regreso, por no haber estado juntos la temporada pasada y no haber podido celebrar todo lo que se consiguió.... Fue una época inolvidable tanto en lo profesional como en lo personal y que quedará ahí tanto para mí como para mi familia.

Dos años no parecen muchos, pero han sido muy intensos...

Sí, hemos vivido demasiadas cosas y por eso ha sido tan intenso. Algunas buenas, como lo logrado a nivel deportivo, pero otras que nos pusieron las cosas difíciles. La pandemia fue un momento complicado y yo lo pasé con cierta normalidad tanto a nivel laboral como a nivel humano porque me hicieron sentir a gusto. Si no, hubiera sido mucho más difícil.

(La entrevista completa, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)